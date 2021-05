Riscatto laurea e pace contributiva, le ultime indicazioni dell’Inps

L’ente per le pensioni chiarisce in via definitiva la differenza nelle scadenze per poter accedere alle agevolazioni previste dalle due misure. Nel caso del riscatto del periodo degli studi universitari a fini pensionistici non è previsto alcun limite temporale. Per la pace contributiva la domanda va invece presentata entro il 31 dicembre 2021: il provvedimento - salvo future proroghe - è stato introdotto in via sperimentale solo per il triennio 2019-2020-2021