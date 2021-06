Lauree abilitanti, attesa oggi approvazione alla Camera: cosa cambia

Il testo prevede l'immediata abilitazione - senza quindi passare dall’esame di Stato - per chi si laurea in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e Psicologia. Medicina è stata già resa abilitante durante l'emergenza Covid. Altre lauree potranno essere abilitanti: basterà l'iniziativa dell'ordine di riferimento o del ministero competente. Se il provvedimento sarà legge entro fine anno, l'entrata in vigore scatterà nel 2022