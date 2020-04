Boris Johnson "non è attaccato a un ventilatore polmonare". A precisarlo è il ministro Michael Gove, che sulle condizioni del premier britannico sottolinea: "Ha ricevuto un po' di sostegno attraverso l'ossigeno ed è tenuto sotto stretto controllo", ma "non è un ventilatore" quello a cui è collegato. Gove ha poi assicurato, in un’intervista alla Radio Lbc, che se le condizioni di Johnson dovessero cambiare, il governo rilascerà una dichiarazione ufficiale (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPA DEL CONTAGIO).

Il ricovero di Johnson e il trasferimento in terapia intensiva

Boris Johnson, affetto da coronavirus, è stato trasferito in terapia intensiva il 6 aprile, dopo che le sue condizioni erano peggiorate. "Il primo ministro", aveva fatto sapere Downing Street dopo il ricovero, "sta ricevendo cure eccellenti e ringrazia tutto il personale del servizio sanitario pubblio (Nhs) per il loro duro lavoro e dedizione". Il Primo segretario di Stato Dominic Raab, intanto, è subentrato a Johnson per esercitare la supplenza.