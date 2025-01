Egitto, è stato scarcerato l'italo-egiziano arrestato per pornografia

"Elanain è stato rimesso in liberà nella serata di giovedì. Ora si trova nella casa materna, al Cairo, ma non può lasciare il Paese" ha detto l'avvocato Alessandro Russo legale della madre che vive a Foligno mentre il figlio risulta residente a Terni. "Al momento - aggiunge - è in Egitto e non ha a disposizione il proprio passaporto né il telefono cellulare. In sostanza non può lasciare il Paese perché, mi è stato riferito, il procuratore competente può appellare la sua assoluzione entro 15 giorni"

Elanain Sharif, l'italo-egiziano arrestato in Egitto per pornografia a inizio novembre, è tornato in libertà dopo che il tribunale lo aveva prosciolto, nei giorni scorsi, dalle accuse. Lo conferma il suo legale, Alessandro Russo, spiegando che l'uomo si trova al Cairo con la madre. L'autorità egiziana, a quanto risulta al legale, non ha restituito il passaporto a Sharif che, di conseguenza, non può al momento lasciare l'Egitto. Presumibilmente si dovrà attendere la decorrenza dei termini per l'eventuale ricorso in appello della pubblica accusa, il 14 gennaio, o il giudizio di secondo grado