Nel Regno Unito i morti per coronavirus sono oltre 4.900 e, solo nelle ultime 24 ore, si sono registrati 621 decessi. Il numero è in lieve calo rispetto ai 708 indicati ieri e ai 684 di sabato, secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità britannico. I contagi registrano tuttavia un picco record, balzando dai 41.903 di ieri a 47.806, vale a dire 5.903 in più. Intanto, l'epidemiologo Neil Ferguson, dell'Imperial College di Londra, intervistato dalla Bbc, spiega: ci vorranno ancora tra i sette e i dieci giorni prima che l'epidemia raggiunga il suo picco nel Paese e che la curva dei casi cominci ad appiattirsi (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SUL REGNO UNITO).

In Uk picco fra 7-10 giorni



Il team di Ferguson ha delineato nelle settimane scorse modelli allarmanti di potenziale diffusione del virus che hanno alla fine convinto il governo ad accelerare sulla strada di un lockdown radicale. "Pensiamo che questa epidemia nel Regno Unito raggiungerà il plateau nei prossimi sette-dieci giorni", ha detto Ferguson, sottolineando che ancora non è chiaro se il Paese "vedrà un picco piatto e prolungato oppure, come speriamo, un declino molto più rapido". L'esperto ha poi espresso un cauto ottimismo spiegando: "Abbiamo visto dei segnali che l'epidemia sta rallentando in questo momento", poiché per la prima volta i nuovi ricoveri giornalieri sono diminuiti (IL CONTAGIO IN ITALIA - LE GRAFICHE).

Attesa per il discorso della Regina alla nazione

Intanto, nel Paese, c'è attesa per il discorso della regina Elisabetta, programmato per la sera del 5 aprile. "Sua Maestà la Regina ha registrato un messaggio speciale - si legge in una nota diffusa da Buckingham Palace - in relazione all'epidemia di coronavirus”. Un’evenienza rara, al di fuori del discorso tradizionale che ogni anno la sovrana indirizza in tv ai sudditi del Regno Unito per Natale, che si verificherà solo per la quarta volta in 68 anni di regno. Il messaggio è stato registrato al castello di Windsor, dove da alcune settimane ormai, a causa dell'emergenza coronavirus, la regina si è ritirata insieme al principe Filippo e a un numero ristrettissimo di fidati collaboratori.

