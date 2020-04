Coronavirus, nel Regno Unito 708 morti in un giorno

Nel Regno Unito sono morte altre 708 persone in 24 ore, contagiate da coronavirus, tra le quali c'è la prima vittima tra le suore di Madre Teresa (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Il bilancio totale dei decessi sale a 4.313, mentre i contagi passano a 41.903. Il ministero della Salute continua a ripetere ai cittadini di restare a casa. Intanto il governo sta mettendo a punto un piano per il rilascio di 4mila detenuti. Denunciati casi di positività al Covid19 tra gli equipaggi dei residui voli a lungo raggio di British Airways (LE GRAFICHE DEI CONTAGI IN ITALIA - I CONTAGI NEL MONDO - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SUL REGNO UNITO).

Eseguiti test su più di 150mila persone

L'incremento giornaliero dei contagi in un giorno è stato di poco più di 3700 casi, inferiore rispetto ai 4.450 del 3 aprile. I test eseguiti nel Paese finora sono stati 183.190, con un ritmo quotidiano che scende seppur di poco sotto quota 10.000.

Polizia rafforza pattugliamenti

C'è timore di un'ondata di trasgressioni al lockdown a causa del bel tempo previsto nel weekend. Per questo motivo il governo sta moltiplicando i moniti a restare in casa e la polizia è stata chiamata a rafforzare i pattugliamenti. Il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha sottolineato che "restare a casa" è una direttiva ed "è l'unico modo per proteggere voi e le vostre famiglie dalla malattia".

Rilascio detenuti per alleggerire affollamento nelle carceri

Intanto, per far fronte all'emergenza coronavirus e alleggerire l'affollamento carcerario, è stato pensato un piano per il rilascio di migliaia di detenuti dai penitenziari britannici. Il provvedimento, per ora riservato a Inghilterra e Galles, esclude comunque dalla libertà anticipata i reclusi condannati per crimini violenti o reati gravi. Al momento, secondo il ministero della Giustizia, sono stati registrati 88 contagi da Covid-19 in 29 prigioni del Regno.

Morta una suora di Madre Teresa

In Galles è stata registrata la prima vittima tra le suore dell'ordine delle Missionarie della Carità. La donna a Swansea portava il cibo a persone indigenti contagiate. Nel comunicato della casa madre delle Missionarie della Carità a Calcutta si legge che "tutte le religiose della comunità sono positive al virus, una è molto grave". La suora morta a causa della malattia, era stata ricoverata nel Morriston Hospital di Swansea per complicazioni da infezione virale. In isolamento è anche il convento delle suore di Madre Teresa a Parigi dove alcune religiose hanno manifestato i sintomi della polmonite acuta.

L'epidemiologo Medley: "Lockdown potrebbe fallire"

Intanto, l'epidemiologo Graham Medley, uno dei consulenti del governo di Boris Johnson sui modelli di previsione sull'epidemia, è tornato a paventare un possibile fallimento del lockdown e la mancanza in quel caso di un piano B. Per Medley si dovrebbe riprendere in considerazione l'ipotesi, già evocata e poi scartata con l'espressione "immunità di gregge", di arrendersi all'idea di una diffusione inevitabile del virus, seppure in forma "meno mortale possibile", nella speranza che gradualmente possa produrre una massa critica di persone immuni.