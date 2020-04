Continua a salire il bilancio delle vittime da coronavirus negli Stati Uniti dove, nelle ultime 24 ore, sono morte 1.150 persone. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo cui i decessi totali dal Covid-19 nel Paese sono 10.989, mentre i contagi superano quota 368mila facendo rimanere gli Usa il Paese con più casi registrati al mondo (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPA DEL CONTAGIO)..

Atteso il picco per questa settimana

Questa settimana, come ha fatto sapere anche il presidente Donald Trump, negli Usa è atteso il picco di contagi. Lo Stato di New York è il sorvegliato speciale, visto l'alto numero di casi registrati nell'area. Preoccupa, in particolare, la Grande Mela, dove il 6 aprile si sono registrate altre 599 vittime. Il personale della metropolitana della città risulta tra le categorie più colpite, con già 22 dipendenti uccisi dal virus e oltre mille su 74.000 risultati positivi al test del Covid-19. Inoltre, ben 5.430 impiegati dalla Mta, la società dei trasporti pubblici cittadina, sono in quarantena a casa. Una situazione difficile, con il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, che ha esteso la stretta con la chiusura di tutte le attività non essenziali almeno fino al 29 aprile.