Sono oltre mille i morti per il coronavirus in Cina, dove le persone contagiate sono ormai più di 42mila ( SPECIALE LA MAPPA DEL CONTAGIO ).. E mentre la Cina ha iniziato la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino, l'Oms teme che i casi di contagio in persone che non hanno viaggiato di recente in Cina possa essere 'la punta dell'iceberg'. Sale la tensione Pechino-Roma: tra le nuove misure in Italia, l'applicazione delle procedure sanitarie già in vigore per i voli internazionali ai passeggeri in arrivo da Roma. Il governo pensa a misure per sostenere l'industria.