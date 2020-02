Il coronavirus supera la quota di 1.100 morti nel mondo, mentre i casi di contagio salgono a 44.200. Per l'Oms, è il nemico numero uno dell'umanità, una minaccia peggiore del terrorismo. Il primo vaccino non prima di 18 mesi. Intanto sulla Diamond Princess, la nave in quarantena davanti alle coste di Yokohama, altri 39 casi di infezione: ora sono 174. Tra loro un dipendente del ministero della Salute giapponese che stava conducendo un'ispezione. Per il ministro della Salute, Speranza, “non ci sono elementi per sospendere l'accordo di Schengen” sulla libera circolazione di persone e merci in Europa, ma valuta nuovi controlli, anche nelle stazioni ferroviarie.