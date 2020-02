Cina, ecco il metodo per disinfettarsi prima di lavorare. VIDEO

Si sa che il luogo di lavoro può essere un concentrato di germi e batteri. E soprattutto, in un periodo di allarme globale per il coronavirus di Wuhan, è ancora più importante disinfettare le superfici, lavare mani e prestare più attenzione all'igiene. In questo senso, un aiuto arriva proprio dalla Cina, epicentro dell'epidemia che ha causato 1100 morti nel mondo e 44.200 casi di contagio (LE ULTIME NOTIZIE). I lavoratori di un complesso industriale di Chongqing, città nella zona centro-meridionale del Paese, hanno ora la possibilità di disinfettarsi a 360 gradi prima di entrare a lavoro (SPECIALE CORONAVIRUS - LA MAPPA DEL CONTAGIO - BUFALE E VERITÀ SUL VIRUS - DOMANDE E RISPOSTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE).

Inondati dallo spray

Secondo l'agenzia di stampa China News Service, basterebbero dai dieci a venti secondi per una pulizia efficace e completa. Come mostra il filmato, i lavoratori hanno due possibilità per disinfettarsi: o passano in una zona verde o in un brevissimo tunnel, entrambi inondati da uno spray nebulizzante che si deposita su vestiti e zone esposte del corpo.