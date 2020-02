"Un virus può creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing quotidiano con la stampa a Ginevra sul oronavirus. "Con il 99% dei casi di contagio in Cina, il coronavirus rimane un'emergenza per il Paese, ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo" (SPECIALE - I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA MAPPA).

"Il tempismo è essenziale"

"Sinceramente", ha proseguito, "un virus è più potente di qualsiasi attacco nel creare sconvolgimenti politici, sociali ed economici". "Abbiamo una finestra di opportunità adesso. Il tempismo è essenziale", ha rimarcato Ghebreyesus. "Voglio ricordare al mondo di usare questa opportunità - ha aggiunto - facendo tutto il possibile per fermare il virus. C’è tempo. Il tempismo è essenziale. Bisogna agire con senso d'urgenza".

"Dobbiamo investire ora"

"Se investiamo ora in interventi basati sulle prove e razionali, abbiamo una possibilità realistica di fermare l'epidemia di COVID-19" (LA SCELTA DEL NOME), ha continuato il direttore dell'Oms. "Se non faremo così potremmo avere molti più casi e costi molto più alti". Inoltre, ha tenuto a sottolineare, "dobbiamo investire anche nel fermare l'epidemia ora". La settima scorsa, ha ricordato Ghebreyesus, "l'Oms ha lanciato un appello per 675 milioni di dollari, che è quello di cui il mondo ha bisogno per sostenere le operazioni di preparazione e risposta nei Paesi".