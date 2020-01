Coronavirus, le 10 cose da sapere. FOTO

Altri utenti sui social, invece, hanno scritto che il coronavirus sarebbe stato brevettato nel 2015 dal Pirbright Institute. Il brevetto sarebbe poi stato approvato dal governo degli Usa. La notizia è falsa. I fact-checker di Snopes.com, hanno spiegato che l'azienda ha in realtà chiesto un brevetto per creare un vaccino per prevenire malattie di tipo respiratorio in uccelli e altri tipi di animali. Questo virus non è però nemmeno dello stesso ceppo che si sta diffondendo in Cina ora