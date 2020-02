L'attesa in cabina è interrotta ogni 4 ore dai test per controllare l'eventuale presenza di febbre. Scorre lentissima la vita a bordo della nave da crociera giapponese Diamond Princess fermata dal coronavirus. L'imbarcazione è ferma al porto di Yokohama già da quasi una settimana: 3.700 persone, tra cui 35 italiani (25 sono membri dell'equipaggio), sono in quarantena. L'isolamento durerà almeno fino al 19 febbraio, data prevista per la fine della quarantena. Il numero dei passeggeri contagiati è salito a 135, da quando è stato diagnosticato il primo caso: un turista sceso a Hong Kong. Finora nessun italiano è risultato positivo al coronavirus. La fine della quarantena è prevista per il 19 febbraio (SPECIALE CORONAVIRUS - I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE).

Il diario di bordo di un'italiana

A raccontare cosa succede sulla Diamond Princess anche un'italiana che, sotto lo pseudonimo Allegra Viandante, ha tenuto una specie di diario di bordo su Facebook. I suoi post però non sono più visibili sul social network. Allegra, pubblicando anche foto e video, ha raccontato la vita in isolamento: "Ogni anima su questa nave è provvista di un termometro personale da usare e auto testarsi ogni 4 ore informando subito l'equipe medica nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi", ha scritto aggiungendo che fino "ad oggi 336 campioni (di sangue, ndr) sono stati prelevati".

Le misure sanitarie sulla nave

Strettissime le misure sanitarie sulla Diamond Princess. "La nave - ha scritto la passeggera italiana - continua a ricevere ininterrottamente forniture di ogni tipo tra cibo sicuro, medicinali per uso personale, salviette disinfettanti e maschere da cambiare almeno 2 volte al giorno".

I medici e le ambulanze al porto

Prima che venissero cancellati, sul profilo Facebook di Allegra Viandante, sono stati visibili anche dei video in cui la donna, dalla sua cabina ha filmato il molo del porto di Yokohama, con le ambulanze schierate e il personale medico imbracato nelle tute protettive.