Coronavirus, esercito Usa pronto a ospitare quarantena

L'esercito americano è pronto a ospitare un migliaio di persone che potrebbero aver bisogno di un periodo di quarantena a causa del nuovo coronavirus che ha ucciso più di 300 persone in Cina: lo ha detto sabato il Ministero della Difesa Usa. L'aiuto risponde a una richiesta in tal senso presentata dal Dipartimento della sanità e dei servizi sociali, secondo un comunicato stampa. I servizi sanitari hanno "chiesto al Ministero della Difesa di rendere disponibili diverse strutture in grado di ospitare almeno 250 persone in camere singole fino al 29 febbraio 2020", afferma la nota. Se necessario, saranno messe a disposizione due basi aeree statunitensi, in California e Texas, insieme a una base aerea del Corpo dei Marines in California e un istituto di addestramento in Colorado. In queste strutture sarebbero ospitate persone che devono essere isolate dopo il loro ritorno dall'estero. Venerdì gli Stati Uniti hanno annunciato diverse misure eccezionali per prevenire il contagio, come chiudere i confini o imporre una quarantena ai viaggiatori di ritorno dalla Cina, in particolare dalla provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia del nuovo coronavirus, con criteri diversi a seconda che si tratti o meno di cittadini americani.