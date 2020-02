Avevano promesso la consegna il 3 febbraio e così sarà. È pronto a Wuhan, in Cina, il primo dei due nuovi ospedali costruiti in tutta fretta per far fronte all’emergenza coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE). Le due strutture, nella città epicentro dell’epidemia, saranno specializzate nel trattamento dei pazienti affetti dal virus. In un video in timpe-lapse si vede la costruzione del primo ospedale, avvenuta in 10 giorni.

Consegnato ai medici il primo nuovo ospedale di Wuhan

La struttura, con un migliaio di posti letto, è stata completata e consegnata ai medici militari cinesi: nell’ospedale Huoshenshan ne lavoreranno 1.400 (FOTO). Inizieranno a ricevere i pazienti da domani, lunedì 3 febbraio. I lavori di costruzione, a ritmi serratissimi e con l’obiettivo di ultimare l’edificio in tempi record, erano iniziati il 24 gennaio. I media cinesi hanno seguito tutte le fasi e ora hanno pubblicato le prime immagini dell’ospedale completato. Anche il secondo ospedale in costruzione a Wuhan, il Leishenshan, dovrebbe essere ultimato in questi giorni, per poi iniziare ad accogliere i pazienti dal 6 febbraio (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LE PRIME FOTO DEL VIRUS ISOLATO IN LABORATORIO - LA MAPPA INTERATTIVA).