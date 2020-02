Coronavirus, sono 348 i pazienti dimessi dagli ospedali

Non solo gli oltre 300 morti (AGGIORNAMENTI - LE RICERCATRICI ITALIANE CHE HANNO ISOLATO IL VIRUS). Per fortuna, tra gli affetti da coronavirus c'è anche chi è riuscito a guarire. Sono 348 i pazienti finora dimessi dagli ospedali. Fra questi, 339 sono coloro che sono stati fatti tornare a casa dai medici in Cina, 5 in Thailandia, 2 in Australia, 1 in Giappone e uno in Vietnam. I dati sono visibili nella mappa in tempo reale sul coronavirus elaborata dalla Johns Hopkins University di Baltimora (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - PRONTO L'OSPEDALE COSTRUITO IN 10 GIORNI - LE FOTO DEL VIRUS - LA MAPPA DEL CONTAGIO).

I dimessi a Wuhan

La maggior parte dei pazienti (215) è stata dimessa nella provincia di Hubei, che ha come capoluogo Wuhan, la città focolaio del virus 2019-nCov. Sono 37 i pazienti dimessi oggi, tra cui un 88enne, dall'ospedale Jinyintan di Wuhan. Si tratta di un nuovo record per il nosocomio in prima linea contro l'epidemia. Già venerdì erano stati dimessi in 20. Tutti i pazienti dimessi, secondo i media locali, dovranno osservare un periodo di quarantena precauzionale di due settimane.

I dimessi nelle altre città cinesi

Sono 23 i pazienti che hanno lasciato gli ospedali nella provincia di Zhejiang, 14 nella provincia di Guangdong, 10 in quella di Jiangxi, 10 a Shanghai, 9 a Pechino e nello Hunan. Dimessi si registrano anche in altre 18 province cinesi.