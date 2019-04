È salito a 310 il numero dei morti per gli attentati di Pasqua in Sri Lanka, i feriti sono oltre 500. L’ultimo aggiornamento del bilancio degli attacchi è stato reso noto dalla polizia. Le autorità hanno proclamato per oggi una giornata di lutto nazionale, in occasione dei funerali per i caduti della chiesa di Katuwapitya a Negombo, pochi chilometri a nord di Colombo (LE FOTO - LE IMMAGINI DEL GIORNO DOPO). Lo stato di emergenza, che ha dato alla polizia e ai militari poteri speciali, è entrato in vigore a mezzanotte (le 20,30 di lunedì in Italia). I sospetti possono essere detenuti senza un ordine del tribunale (IL VIDEO DI UN SOSPETTO ATTENTATORE IN AZIONE).

40 le persone arrestate

Intanto proseguono le indagini ed è salito a 40 il numero delle persone arrestate nello Sri Lanka perché sospettate di essere vicine al gruppo jihadista locale considerato responsabile degli attacchi esplosivi. Tra gli arresti anche anche l'autista di un furgone che sarebbe stato usato dai kamikaze e il proprietario di una casa dove alcuni di loro vivevano (IL VIDEO DELLA NUOVA ESPLOSIONE). Secondo Reuters, un cittadino siriano sarebbe tra le persone fermate. Gli investigatori stanno cercando indizi sul fatto che il gruppo islamista locale abbia ricevuto “sostegno internazionale” perché si ritiene improbabile per una "piccola organizzazione" effettuare attentati suicidi così coordinati. L'ufficio del presidente Maithripala Sirisena ha detto che c'era stato un allarme all'intelligence che "i gruppi terroristici internazionali" erano "dietro i terroristi locali".

Cina: allerta viaggi per enormi rischi sicurezza

La Cina intanto ha lanciato questa mattina l'allerta a suoi concittadini sui rischi legati ai viaggi nello Sri Lanka. Un avviso diffuso dall'ambasciata cinese nel Paese asiatico invita "a stare lontani nell'immediato dalle aree affollate e a seguire le regole sulla sicurezza". Mentre coloro che "insistono a volersi recare" nello Sri Lanka malgrado il warning vanno incontro a "enormi rischi sulla sicurezza", rendendo difficile all'ambasciata stessa la possibilità di assicurare "una assistenza effettiva" in caso di necessità (LA RICERCA DEI PARENTI NEGLI OSPEDALI).

Sospetti sul gruppo jihadista

Secondo il governo dello Sri Lanka c'è un gruppo jihadista locale, il National Thowheed Jamath, dietro gli attentati, sei esplosioni simultanee nella mattinata, e altre due più tardi, hanno colpito tre chiese, tre hotel di lusso e un piccolo albergo. Secondo le forze dell'ordine, ad agire domenica sono stati 7 kamikaze. Il gruppo jihadista locale, avrebbe agito con l'aiuto di una rete internazionale (MORTI ANCHE 3 FIGLI DEL MILIONARIO DELL'ABBIGLIAMENTO HOLCH POVLSEN). C'è anche un'inchiesta sul perché non siano state prese più precauzioni da parte della polizia dopo un avvertimento dell'11 aprile quando "un'agenzia di intelligence straniera" aveva riferito che l'NTJ aveva pianificato attacchi suicidi contro le chiese.

Ieri un’altra esplosione

Ieri si è verificata una nuova esplosione nei pressi di una chiesa della capitale Colombo. La detonazione è avvenuta in un furgone, mentre gli artificieri stavano cercando di disinnescare l'ordigno. Inoltre sono stati trovati 87 detonatori a basso potenziale esplosivo nella Bastian Mawatha Private Bus Station a Pettah, un quartiere della capitale Colombo. E domenica sera un altro ordigno esplosivo è stato trovato e disinnescato su una strada di accesso all'aeroporto internazionale vicino la capitale Colombo (VIDEO - I SOCCORSI NELLA CAPITALE).