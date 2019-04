Tra le vittime degli attentati in Sri Lanka ci sono anche tre dei quattro figli del milionario danese Anders Holch Povlsen, 46 anni, proprietario della catena di abbigliamento internazionale Bestseller e maggiore singolo azionista di Asos, tra i principali siti internet per lo shopping online di abbigliamento. A riferire della morte dei figli del magnate dell'abbigliamento è la Bbc. “Sfortunatamente, possiamo confermarlo. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia e quindi non abbiamo ulteriori commenti”, ha scritto un portavoce di Bestseller in una e-mail. La famiglia del milionario si trovava in Sri Lanka per le vacanze di Pasqua.

Chi è Anders Holch Povlsen

Holch Povlsen, secondo il Times, è anche il più grande proprietario terriero privato della Scozia. Tra le aree di sua proprietà c'è anche l'Aldourie Castle, un parco di circa 39 ettari su una sponda di Loch Ness. Proprietà che ha acquistato tramite la sua compagnia Wildland, che si descrive come un progetto di conservazione "a scala paesaggistica". Il danese è al 252esimo posto della classifica delle persone più ricche del mondo di Forbes, con un patrimonio stimato di 7,9 miliardi di dollari.