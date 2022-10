Chi è Andrea Tombolini, l'aggressore al Carrefour di Assago

Chi è Andrea Tombolini

Un ragazzo cresciuto con i genitori, quasi impaurito dal mondo che aveva intorno: "Persone perbene", ripetono conoscenti e investigatori parlando di mamma e papà Tombolini, che hanno sempre cercato di stare vicino a quel figlio "ansioso" e "premuroso". Non s’era isolato dalla società per scelta, ma fin da ragazzo era rimasto naturalmente ai margini delle compagnie di amici, del divertimento, della vita. "Non era mai stato aggressivo né violento", ha ripetuto per ore il padre sconvolto davanti ai carabinieri.

La vita

Dopo gli episodi di autolesionismo, Tombolini era tornato a casa con i genitori, nel quartiere Stadera, periferia sud di Milano, alla sua vita solitaria e nel suo mondo chiuso e isolato. Ora è ricoverato piantonato in una stanza del reparto di psichiatria del San Paolo. "Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle persone felici, che stavano bene, e ho provato invidia", ha detto ai carabinieri. Le sue condizioni sono apparse agli inquirenti incompatibili con il carcere, per il momento, anche se è in arresto per omicidio e tentato omicidio. È stato interrogato dal pm Paolo Storari, ha scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere, ha raccontato alcuni flash di quanto successo ieri. Ma ora la sua versione dovrà essere confermata dagli accertamenti degli investigatori. Quando i carabinieri di Corsico lo hanno fermato era a terra vicino alle casse, sporco di sangue, urlava soltanto "ammazzatemi". Si è lasciato ammanettare e portare via.