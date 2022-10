Chi era Luis Fernando Ruggieri, cassiere morto al Carrefour di Assago

Chi era la vittima

Assago, 46enne accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo

Cassiere al Carrefour di Assago di origini sudamericane – riporta il quotidiano online Fanpage - da tempo era impiegato presso le più celebri marche della grande distribuzione alimentare. Anni prima aveva persino iniziato gli studi di Ingegneria Informatica, abbandonati dopo un paio d'anni di accademia per lavorare in grandi aziende come magazziniere, addetto vendite e cassiere.

Il cordoglio del Ceo di Carrefour Italia

Fanpage riporta la dichiarazione di Christophe Rabatel, Ceo Carrefour Italia: "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere del decesso di un nostro dipendente in seguito all'aggressione verificatasi oggi nell'Ipermercato Carrefour di Assago. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, con cui siamo in contatto per esprimere il nostro cordoglio. Siamo vicini alle famiglie delle altre vittime coinvolte. Episodi del genere non dovrebbero mai verificarsi in assoluto, soprattutto durante lo svolgimento del proprio lavoro”.