Assago, 46enne accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo

Proseguono le indagini per ricostruire quanto successo ieri, giovedì 27 ottobre, nel centro commerciale Milano Fiori di Assago, nel Milanese. Nel pomeriggio, un uomo italiano di 46 anni ha accoltellato alcune persone nel Carrefour: Luis Fernando Ruggieri, dipendente 30enne del supermercato, è morto e altre persone sono rimaste ferite, tra cui 4 in modo grave. Tra i feriti c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marí: non è in pericolo di vita, ma dovrà essere operato. Il 46enne, che avrebbe gravi problemi psichici, è accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo. A disarmarlo, in quegli attimi concitati, è stato l'ex calciatore dell'Inter Massimo Tarantino.

Cos’è successo leggi anche Milano, uomo accoltella persone in centro commerciale: un morto Tutto è iniziato quando l’uomo di 46 anni ha afferrato un coltello dall'espositore all'interno del supermercato Carrefour e ha iniziato a colpire persone a caso. I carabinieri del comando provinciale di Milano stanno lavorando per ricostruire la dinamica, ma per ora escludono che possa esserci una matrice terroristica alla base del gesto. Più probabile che l'uomo abbia colpito in preda a una crisi psichica esplosa all'improvviso. Dopo essere stato fermato, l’assalitore è stato portato negli uffici del comando provinciale di Milano in via della Moscova: avrebbe continuato a dire frasi prive di senso, in linea con un evidente stato confusionale. Nella notte è stato interrogato dal pm Paolo Storari, che coordina le indagini dei carabinieri. È accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo. Incensurato, era in cura da un anno per una grave crisi depressiva. Da quanto è emerso, lo scorso 18 ottobre era stato medicato in ospedale per ferite al volto che si era auto inferto prendendosi a pugni da solo.

La vittima Il 46enne ha accoltellato a morte una persona e ne ha ferite almeno altre 5, tra cui 4 in modo grave. La persona che ha perso la vita si chiamava Luis Fernando Ruggieri, era un boliviano e aveva circa 30 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era un dipendente della catena Carrefour e sarebbe stato uno dei primi a essere colpiti dall'aggressore: è deceduto durante la corsa in ambulanza per raggiungere l'ospedale.

Operazione per il calciatore Pablo Marì

leggi anche Accoltellati ad Assago, il calciatore Pablo Marì sarà operato Tra le persone ferite, 4 sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Tra di loro c’è anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì. Il giocatore, che non è in pericolo di vita, ha trascorso la notte all'ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato dopo l'aggressione e dove oggi sarà operato. È stato colpito alla schiena mentre faceva la spesa con la moglie e il figlio. "Lui aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco e non si è accorto di nulla, mi ha detto di aver sentito come un fortissimo crampo alla schiena, che era il coltello di questa persona qui", ha raccontato Adriano Galliani, ad del Monza, dopo aver sentito Pablo Marì. "Purtroppo poi ha visto questo delinquente che ha accoltellato alla gola una persona, ha visto tutto quello che è successo, qualcosa - ha aggiunto Galliani - di sconvolgente". Galliani ha poi fatto visita al calciatore, insieme all'allenatore Palladino, e ha aggiunto: "Ha ferite alla schiena e alla bocca, forse ha avuto una colluttazione, chi lo sa, per fortuna ha lesionato solo i muscoli, non è in pericolo ma è qualcosa che ha sconvolto tutti, la squadra voleva venire qui ma ovviamente non è possibile".