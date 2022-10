Accoltellamento Assago, clienti in fuga ripresi da telecamere. VIDEO

In un video registrato dalle telecamere di sorveglianza sono contenute le spaventose immagini di quanto è accaduto il 27 ottobre all'interno del supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Lì il 46enne Andrea Tombolini, in cura per problemi mentali, ha ucciso un commesso e accoltellato altre 5 persone , 4 delle quali gravemente ferite ( FOTO ). Nelle immagini si vede la fuga dei clienti durante l'aggressione.

L'aggressione all'interno del Carrefour

Gli inquirenti hanno spiegato che, dalle telecamere di sorveglianza, si è riuscita a ricostruire la dinamica dell'aggressione che sarebbe durata solo un minuto. In circa 60 secondi, Andrea Tombolini ha ucciso Luis Fernando Ruggieri, dipendente del supermercato, e ferito 5 persone tra le quali il calciatore del Monza Pablo Marì. L'atleta è stato operato alla schiena e potrà tornare in campo tra 3 mesi. Osvaldo Chiara, direttore del Trauma Team della chirurgia generale dell'ospedale Niguarda, dove lo sportivo è stato operato, ha spiegato che proprio i muscoli allenati di Marì hanno evitato che le coltellate arrivassero al polmone. A disarmare l'aggressore è stato l'ex calciatore dell'Inter Massimo Tarantino. Tombolini ha gravi problemi psichici e il pm di Milano ha inoltrato al gip la richiesta di convalida dell'arresto per omicidio e tentato omicidio plurimo e la misura cautelare in un luogo di cura, ossia il reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo di Milano.