Quasi tutti i feriti hanno ferite d'arma da taglio al torace. Quattro pazienti - tra cui Pablo Marì, un uomo di 40 anni, una donna di 72 anni e la vittima - sono stati portati in ospedale in codice rosso. Un'altra persona ferita è stata portata all'ospedale in codice giallo, mentre la sesta persona coinvolta non è stata portata in ospedale. Una donna di 81 anni è stata soccorsa sul posto ma non ospedalizzata

Milano, tra gli accoltellati al centro commerciale anche Pablo Marí