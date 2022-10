Rozzano, uomo accoltellato per strada: è grave

Un peruviano, in stato di forte ebbrezza, è stato accoltellato per strada la scorsa notte a Rozzano, nel Milanese. Da quanto appreso, è stato raggiunto da un fendente fra l'addome e il petto ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas: le sue condizioni sono considerate gravi, anche se al momento si ritiene non sia in pericolo di vita.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri. In base ai primi accertamenti, il sudamericano, di 26 anni, ubriaco avrebbe litigato con il suo aggressore in piazza Giovanni Foglia dove è stato trovato per terra.