Milano, tra accoltellati al centro commerciale anche Pablo Marí

C'è anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì tra le persone ferite questa sera a coltellate nel centro commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano. L'atleta, secondo quanto si apprende, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove ha ricevuto la visita dell'amministratore delegato del club Adriano Galliani e del tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.

Un uomo ha accoltellato nella serata di giovedì alcune persone all'interno del centro commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano. Non si conoscono ancora le causa del gesto, ma sembra esclusa la pista del terrorismo. L'aggressore, un uomo italiano di circa 40 anni, è stato fermato. Sarebbe affetto da disturbi psichici. Alcune delle persone ferite sarebbero in gravi condizioni.

Chi è Pablo Marí

Il calciatore Pablo Marí, 29 anni, nato a Valencia, è arrivato quest’anno al Monza (squadra che sta disputando il suo primo campionato in Serie A) in prestito dall’Arsenal. L’anno scorso aveva giocato nell’Udinese, sempre in prestito dal club inglese.