Assago, accoltellatore disarmato dall’ex calciatore Massimo Tarantino

La carriera

approfondimento

Tarantino, dirigente sportivo dal 2007 e attualmente in servizio alla Spal, ha giocato nel Napoli dal 1989 al 1996, nell’Inter per un solo anno e nel Bologna dal 1997 al 2002. L’ultima esperienza in Serie A – come riporta Fanpage – l’ha vissuta nel Como nel 2002, per poi militare in Serie B con la Triestina e il Padova.