Aereo caduto a San Donato, 8 morti. Si procede per disastro colposo

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha spiegato che durante il volo, durato tre minuti, non è stato lanciato nessun allarme. Il velivolo, un Pilatus PC-12, era di proprietà del magnate romeno Dan Petrescu, che lo pilotava

Un volo durato tre minuti, poi lo schianto. Sono tutte morte le otto persone che si trovavano a bordo dell’aereo privato da turismo che nel primo pomeriggio di ieri è precipitato a San Donato Milanese su una palazzina adibita a uffici dopo essere decollato dall’aeroporto di Linate, in direzione Olbia ( IL TRACCIATO DEL VOLO - LE FOTO DELL'INCIDENTE ). Il velivolo, un Pilatus PC-12 , era di proprietà di Dan Petrescu, uno dei principali investitori nel settore immobiliare in Romania, che era alla guida del mezzo. A bordo anche la moglie e il figlio. Insieme a loro c’erano due italiani: il manager pavese Filippo Nascimbene e il figlio di poco più di un anno, accompagnati dalla moglie di Nascimbene, di nazionalità francese, con la madre. L’ottava vittima è Julien Brossard, amico canadese di Petrescu.

Intanto, sono proseguiti tutta la notte, alla luce delle lampade fotoelettriche, i rilievi sul luogo dell’incidente. Gli ultimi vigili del fuoco sono tornati in sede stamani alle 7, mentre sul posto rimane la Polizia Scientifica. La Polizia Locale, che sta presidiando le aree coinvolte dallo schianto, ha riferito che è vietato l'accesso a un parcheggio d'interscambio dell'Atm (la società dei trasporti milanese) e a parte del grande spiazzo dove si trovano le banchine dei mezzi di superficie, abitualmente affollate di viaggiatori, che sono state spostate. La palazzina su cui è precipitato il velivolo, infatti, si trova molto vicino al cosiddetto 'parcheggio dei bus' antistante alla metro MM3 San Donato.

A seguito dell’accaduto, il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano , ha dichiarato che si procederà per disastro colposo. Il magistrato ha spiegato che durante il breve volo non c’è stato alcun allarme, “però un'anomalia è stata segnalata dalla torre. Adesso bisogna verificare di che cosa si tratta”. A chiarire la dinamica dei fatti potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, già acquisite dagli inquirenti.

Il racconto di un testimone

leggi anche

Aereo caduto a San Donato, testimone: "Esplosione fortissima". VIDEO

Diverse le persone che hanno sentito il boato dopo lo schianto. “Intorno alle 13 ho sentito le eliche dei motori che si spegnevano, l’aereo era abbastanza basso e ho sentito un’esplosione fortissima”, racconta un testimone. “I vetri di casa mia hanno iniziato a tremare”, ha proseguito. “Io ho aperto la finestra e, come in un film, ho visto questa colonna di fumo che si alzava. Ci siamo spaventati tutti. Pensavo fosse vicino, sono sceso di casa a piedi per vedere se era vicino, poi ho preso la macchina e sono venuto qua”.