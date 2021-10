Aereo caduto a San Donato, testimone: "Esplosione fortissima". VIDEO

Un giovane ha raccontato ai microfoni di Sky TG24: “I vetri di casa hanno iniziato a tremare e ho visto una colonna di fumo che si alzava”. Un 19enne: "Ho visto l'aereo proprio mentre si é schiantato". Un residente: "Ho sentito un rumore strano, poi un boato". Un 40enne: "C'erano fumo e fiamme sotto l'aereo in volo"

“Io abito a Rogoredo. Intorno alle 13 ho sentito le eliche dei motori che si spegnevano, l’aereo era abbastanza basso e ho sentito un’esplosione fortissima”. Inizia così il racconto di un giovane testimone che si trovava in casa quando un aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese , nei pressi della fermata della metrpolitana. A bordo del velivolo, partito da Linate e diretto a Olbia, c'erano otto persone, tutte decedute nello schianto ( LA FOTOGALLERY ).

“I vetri di casa mia hanno iniziato a tremare”, ha proseguito il ragazzo. “Io ho aperto la finestra e, come in un film, ho visto questa colonna di fumo che si alzava. Ci siamo spaventati tutti. Pensavo fosse vicino, sono sceso di casa a piedi per vedere se era vicino, poi ho preso la macchina e sono venuto qua”.

Milano, aereo da turismo si schianta a San Donato: in 8 a bordo. VIDEO

Un 19enne: "Ho visto aereo mentre si è schiantato"

Piccolo aereo precipita nel Milanese: morte otto persone. FOTO

"Ho visto un aereo perdere il controllo, l'ho visto proprio mentre si é schiantato. L'ho visto cadere in picchiata. L'aereo era basso. E poi molto fumo, le fiamme. In cielo volavano dei pezzi". È il racconto di un 19enne testimone dello schianto del piccolo aereo su una palazzina. "Mi sono molto spaventato - ha aggiunto - Poi sono arrivati polizia e carabinieri. La strada fortunatamente era libera, non c'era nessuno".

Un residente: "Ho sentito un rumore strano, poi un boato"

"Ho sentito un rumore strano, come un fascio di un motore che andava in avaria e che poi si è fermato con un boato". Lo ha raccontato un 51enne residente a San Donato Milanese, in uno dei palazzi vicini al luogo della vicenda. "Prima dello schianto - ha aggiunto - l'aereo era sopra Metanopoli", la cittadina dell'Eni voluta da Enrico Mattei negli anni '50, sottolineando che poteva essere un "vero disastro".

Un 40enne: "C'erano fumo e fiamme sotto l'aereo in volo"

"Ho sentito questo rumore fortissimo, poi una scia e c'erano fumo e fiamme sotto l'aereo in volo che poi si è schiantato contro la palazzina. Sicuramente il pilota si è accorto di quanto stava succedendo". Lo ha raccontato un 40enne che stava aspettando l'autobus nel piazzale di fianco alla palazzina contro cui è precipitato l'aereo.