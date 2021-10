Il velivolo, partito da Linate e diretto in Sardegna, si è schiantato contro una palazzina vuota, in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Sul posto è divampato un incendio che ha coinvolto la struttura e alcune auto parcheggiate

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO



Un aereo da turismo partito da Linate e diretto a Olbia, in Sardegna, con a bordo otto persone, è precipitato questa mattina a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana. I 7 passeggeri e il pilota sono morti nello schianto, secondo quanto riferito dall'Areu. "Sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi", fa sapere inoltre l'Agenzie per le emergenze e urgenze, mentre "al momento non risultano altre persone coinvolte nell'evento".

Lo schianto su un parcheggio multipiano

Il velivolo, un PC-12, si è schiantato contro un edificio vuoto in ristrutturazione, adibito a uffici e parcheggio multipiano, provocando un incendio. Il rogo ha coinvolto la struttura e le auto sottostanti. Lo schianto è avvenuto in via 8 ottobre 2001, angolo via Marignano, a pochi passi dalla sede dell'Eni. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un sibilo fortissimo e poi un'esplosione.