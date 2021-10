Milano, l'aereo caduto a San Donato era un Pilatus PC-12

L'aereo precipitato oggi a San Donato provocando la morte di otto persone ( FOTOGALLERY - IL RACCONTO DI UN TESTIMONE ) era un Pilatus PC-12, un turboelica per il trasporto di passeggeri prodotto dall'azienda svizzera Pilatus Aircraft. Il prezzo varia a seconda delle versioni, militare o trasporto merci, dai 4,3 ai 5,4 milioni di dollari mentre il costo per il noleggio cambia a seconda della compagnia aggirandosi intorno ai 2.000 dollari l'ora.

Il Pilatus PC-12

Del Pilatus PC-12 esistono sia la versione per il trasporto merci sia quella per uso militare per compiti che vanno dal pattugliamento marittimo, a quelli di ricognitore e piattaforma di comando e controllo nelle missioni di Guerra elettronica, mediante l'installazione di radar, apparati elettronici e sistemi all'infrarosso. La versione con due piloti a bordo può portare un totale di dieci persone, che scendono a 6 passeggeri nella versione executive, la più accessoriata. La velocità operativa è intorno ai 500 chilometri orari e il raggio di autonomia è di poco inferiore ai 3.000 chilometri.