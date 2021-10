Milano, da Linate a San Donato: ecco il tracciato del volo precipitato

È durato poco più di tre minuti l’ultimo volo dell’aereo YR-PDV, che è precipitato nel pomeriggio del 3 ottobre contro un edificio vuota a San Donato Milanese. Il velivolo turistico era decollato dall’aeroporto di Linate alle 13:04:12. Lo schianto è avvenuto contro la palazzina in via 8 Settembre 2001 alle 13:07:56, non lontano dallo scalo da cui era appena partito. A riportare i dati preliminari è il sito Flightradar, che mostra anche il tracciato del volo. L’aereo è un monoplano Pilatus Pc-12, arrivato da Bucarest (Romania) a Linate lo scorso 30 settembre con un volo di tre ore e venti minuti. A bordo del volo privato, probabilmente diretto a Olbia, in Sardegna, vi erano otto persone. Tra queste, il pilota e proprietario del mezzo Dan Petrescu, uno dei principali investitori immobiliari romeni (con doppia cittadinanza romena e tedesca), sua moglie e suo figlio Dan Stefan Petrescu, un altro cittadino tedesco, il copilota e un bambino. Secondo quanto riferito dal 118, sarebbero tutti morti nello schianto, avvenuto a circa 270 chilometri orari. Il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, ha detto che il velivolo "è stato seguito fino a un certo punto", poi è apparsa un'anomalia sulle tracce del radar ed è precipitato. Nessun allarme da bordo, "ma un'anomalia è stata segnalata dalla torre. Ora bisogna verificare di che cosa si tratta", ha aggiunto Siciliano.