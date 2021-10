Milano, aereo caduto a San Donato: 8 morti. Chi sono le vittime

Nessun superstite nello schianto del mezzo privato arrivato nei giorni scorsi da Bucarest. Il pilota e proprietario, doppia cittadinanza romena e tedesca, era Dan Petrescu, un noto investitore immobiliare e uno dei più ricchi magnati della Romania. Aveva 68 anni. A bordo anche la moglie, 65 anni, e il figlio, 30 anni. Ancora da indentificare le altre 5 persone, tra cui un bambino Condividi:

Sono morti tutti gli otto passeggeri dell'aereo privato YR-PDV, partito dall'aeroporto di Milano Linate e precipitato contro un edificio a San Donato Milanese mentre era diretto a Olbia nel pomeriggio del 3 ottobre. Il proprietario e pilota del mezzo era Dan Petrescu, uno dei principali investitori nel settore immobiliare in Romania, Paese dove era nato e da dove era arrivato l'aereo nei giorni scorsi. A bordo, tra gli altri, anche la moglie e il figlio (IL TRACCIATO DEL VOLO - LE FOTO DELL'INCIDENTE).

La famiglia Petrescu leggi anche Milano, l'aereo caduto a San Donato era un Pilatus PC-12 Dan Petrescu aveva 68 anni e, grazie ai suoi investimenti immobiliari, era considerato uno degli uomini più ricchi della Romania, con un patrimonio stimato attorno ai 3 miliardi di euro. Era proprietario di molti edifici, venduti negli anni a grandi catene commerciali. Aveva doppia cittadinanza, romena e tedesca: era tornato in patria nel 1989, dopo aver vissuto per anni in Germania, dove si era trasferito per sfuggire al regime di Nicolae Ceausescu. Tra le vittime anche suo figlio, Dan Stefan Petrescu, di 30 anni. Nato a Monaco di Baviera, anche lui con doppia cittadinanza, era stato indicato inizialmente come il pilota del mezzo. A bordo anche la moglie di Petrescu, 65enne nata in Romania con cittadinanza francese. Secondo la stampa romena, stavano raggiungendo la madre di Petrescu, 98 anni, nella loro villa in Sardegna. L'aereo, acquistato nel 2015, era arrivato a Milano da Bucarest lo scorso 30 settembre.

Le altre vittime vedi anche Aereo caduto a San Donato, testimone: "Esplosione fortissima". VIDEO Sono ancora da identificare le altre cinque vittime dello schianto. Tra questi, si apprende, ci sarebbero stati anche un bambino di pochi anni e un altro cittadino tedesco.

Cosa è successo vedi anche Piccolo aereo precipita nel Milanese: morte otto persone. FOTO L’aereo, un monoplano Pilatus Pc-12, era decollato dallo scalo di Linate alle 13:04:12. Alle 13:07:56, a pochi chilometri di distanza da dove era partito, si è schiantato contro una palazzina in via 8 settembre 2001, nel comune di San Donato Milanese. All’interno dell’edificio, adibito a uffici e parcheggio di bus e che era in ristrutturazione, non c'era nessuno. Secondo il tracciato del volo, disponibile sul sito di monitoraggio del traffico aereo Flightradar, pochi secondi prima di precipitare il mezzo viaggiava a circa 1.631 metri di altezza, alla velocità di 257 chilometri orari. Alle 13:07:23 inizia a perdere quota e la velocità aumenta fino a raggiungere anche i 360 chilometri orari. Sei secondi prima dell’impatto, viaggia a 270 chilometri all’ora, a un’altezza di 1.143 metri. Stando a quanto raccontano alcuni testimoni, al momento della caduta “l’aereo aveva un motore in fiamme”, che si sono poi estese a tutta la palazzina colpita.