2/11 @Canva

Perché esiste la Giornata Mondiale delle Torte? Perché fare una torta con le proprie mani non è solo dare vita a qualcosa di buono da mangiare. È dimostrare agli altri il piacere di condividere e il volersi bene. Infornare buonissimi dolci è un ottimo modo per passare del tempo in famiglia o con gli amici, per divertirsi e stare in compagnia