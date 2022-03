Torta mimosa all'ananas, la ricetta originale per la Festa della donna

La torta mimosa all’ananas è una versione ancora più gustosa, fresca e fruttata del tipico dessert molto in voga per la Festa della Donna. Ecco la ricetta

La torta mimosa all’ananas è una variante ancora più gustosa, fruttata e assolutamente naturale, del delizioso dolce molto in voga negli anni ’80 e che ora sta tornando sempre più alla ribalta come dessert tipico nel giorno dell’ 8 marzo , Festa della Donna . Super soffice e ancora più colorata grazie alle sue note giallo paglierino, la torta mimosa all’ananas è delicata e con un gusto ricercato, capace di far capitolare anche i commensali più esigenti. Inevitabilmente farcita con crema pasticcera, panna montata e cubetti di ananas, questa originale versione della più classica torta mimosa, conta una preparazione media, con un impiego di tempo che tra realizzazione e cottura occupa quasi due ore. Si tratta quindi di un ottimo dolce, saporito e fresco, perfetto da replicare anche a casa e in grado, con le sue note aromatiche, di dare il benvenuto alla primavera ormai alle porte. Ecco la ricetta della torta mimosa all’ananas per la Festa della Donna.

Procedimento per preparare la torta mimosa all’ananas

Per preparare una torta mimosa all’ananas, soffice e gustosa, occorre innanzitutto partire dalla realizzazione della sua base in pan di spagna. Setacciare in un recipiente abbastanza capiente la farina 00 e la fecola, mentre in un’altra ciotola si versano le uova, con un pizzico di sale e i semi estratti da un baccello di vaniglia. Sempre nella seconda ciotola, versare lo zucchero e montare il tutto per una decina di minuti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Inserirvi le farine precedentemente setacciate, avendo cura di mescolare con delicatezza e dal basso verso l’alto per non smontare il composto. A preparazione ultimata, versare il tutto in uno stampo e infornare per circa 40 minuti a 180 gradi in forno statico fino a pan di spagna a cottura ultimata.

Mentre il pan di spagna appena realizzato, si raffredda, procedere con la preparazione della crema pasticcera. In un pentolino versare il latte, la panna liquida e i semi di un baccello di vaniglia, insieme al baccello stesso. Far bollire i liquidi mentre in un recipiente si vanno ad unire i tuorli d’uovo e lo zucchero. Dopo averli sbattuti per alcuni minuti, incorporare anche la maizena e, sempre mescolando piano, anche il latte, la panna e la vaniglia bolliti. Trasferire di nuovo il tutto nel pentolino e cuocere finchè la crema pasticcera non si rassoda assumendo il suo caratteristico colore giallo. A cottura ultimata, posizionare la crema pasticcera in una ciotola da coprire con pellicola trasparente e lasciare raffreddare.

Procedere con la preparazione della farcitura. Innanzitutto pulire l’ananas e tagliarlo a cubetti di un centimetro. In una ciotola, versare la panna liquida e azionare le fruste per montarla a neve, mentre si aggiunge poco a poco anche lo zucchero a velo. Una volta pronta, la panna servirà per trasformare la crema pasticcera in una deliziosa diplomatica, unendole tra loro. Farcire le creme con i cubetti di ananas tenendone da parte una piccola quantità senza frutta per la copertura della torta mimosa.

Tocca ora alla realizzazione della bagna al rum prima di assemblare l’intera torta. In un pentolino far sciogliere insieme acqua e zucchero, poi togliere dal fuoco e versare il rum per farlo evaporare bene. La bagna al rum è pronta, quindi lasciare raffeddare.

Come si procede con l’assemblaggio della torta mimosa all’ananas: aprire il pan di spagna avendo cura di inciderne solo la calotta ed eliminarne l’interno con l’aiuto di un coltellino. La “mollica” prelevata non va gettata ma servirà per realizzare i caratteristici fiori mimosa a decorazione della torta. Inumidire l’interno della torta con la bagna al rum, poi aggiungervi la crema diplomatica con i cubetti di ananas. Chiudere la torta con lo strato di pan di spagna precedentemente prelevato e bagnare nuovamente la superficie con il liquido al rum. Coprire la superficie della torta con la restante crema diplomatica e cospargerla con i cubetti di pan di spagna mimosa. Lasciare raffreddare in frigorifero per 3-4 ore prima di servire, e guarnire a piacere.