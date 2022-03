Festa della donna, i migliori film per festeggiare l'8 Marzo

Sky Cinema on demand celebra la Festa della donna con una collezione a tema. La Collezionista Barbara Tarricone ci guida in un viaggio tra le pellicole a tema Women Empowerment

C’è una nuova collezione dedicata all’8 marzo! Per me questa ricorrenza è il momento di celebrare le conquiste che il mondo ha fatto verso la parità e per ragionare su quelle che dobbiamo ancora ottenere. Ce ne sono eh? La mia generazione e quelle venute dopo di me forse si è un po’ cullata nell’idea che gran parte del lavoro lo avessero fatto le nostre mamme, le nostre nonne o addirittura bisnonne. Se pensiamo a grandi pietre miliari è sicuramente così: il diritto di voto alle donne per esempio in Italia lo abbiamo ottenuto nel 1945

E a questo proposito ci possiamo guardare un film che racconta come il suffragio universale, cioè il voto a tutti, con il movimento delle suffragette, che noi ci immaginiamo, dato il nome grazioso come gentili signore con il cappellino, è stata in realtà una battaglia anche sanguinosa a forza di sassate, dove queste attiviste rischiavano la vita. Ce lo racconta appunto Suffragette, diretto da Sarah Gavron con un grande cast tra cui Meryl Streep, Carey Mulligan e Helena Bonham Carter.