9/10 ©Getty

Rosita Missoni: benché la moglie e collaboratrice dello stilista Ottavio Missoni non sia mai stata riconosciuta come si deve nel suo Paese - per sua stessa ammissione - Rosita Missoni rimane uno dei nomi più importanti del made in Italy. «All’estero ogni volta che ci hanno premiato, e sono state tante, c’era un premio per Ottavio e uno per me. In Italia, no: tutto solo per lui», queste le parole di Rosita in un’intervista sul Corriere della Sera del 2014





Linda Evangelista oggi, il ritorno sulla cover di People: "Non voglio più nascondermi"