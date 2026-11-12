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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 novembre

Lifestyle

Introduzione

Si parte con una nuova giornata da vivere al meglio: sarà positiva? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 12 novembre.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Energia e buonumore vi accompagnano, rendendo piacevoli i momenti trascorsi con gli amici. In amore qualche incomprensione richiede pazienza e disponibilità al dialogo. Sul lavoro piccoli contrattempi potrebbero rallentare i vostri programmi. La fortuna invita a gestire il denaro con maggiore attenzione.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

 

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TORO

Una giornata discreta vi permette di pianificare i prossimi impegni con calma e concretezza. In amore stabilità e comprensione rafforzano i rapporti, anche quelli appena iniziati. Sul lavoro la vostra capacità organizzativa aiuta a risolvere questioni complicate. Attenzione alle spese impreviste che potrebbero pesare sul bilancio.

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GEMELLI

Vivacità e socievolezza vi spingono a cercare nuove esperienze. In amore romanticismo e desiderio di conquista favoriscono incontri interessanti. Sul lavoro le vostre capacità comunicative vi permettono di distinguervi, soprattutto nei rapporti con il pubblico. La fortuna consiglia moderazione negli acquisti.

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CANCRO

Una maggiore intraprendenza vi aiuta ad affrontare la giornata con determinazione. In amore evitate gesti impulsivi e valutate con attenzione le nuove conoscenze. Sul lavoro mantenete la calma di fronte a possibili provocazioni. La fortuna favorisce un acquisto importante destinato alla famiglia.

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4/12
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LEONE

Sicurezza e spirito pratico vi permettono di ottenere risultati soddisfacenti. In amore qualche piccolo malumore richiede dolcezza e comprensione, mentre i single possono vivere incontri promettenti. Sul lavoro arrivano riconoscimenti per le vostre capacità. Le finanze suggeriscono prudenza e attenzione alle spese.

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5/12

VERGINE

Una giornata altalenante vi invita ad affrontare gli imprevisti con flessibilità. In amore una conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Sul lavoro piccoli disguidi richiedono prontezza e collaborazione. La fortuna accompagna un acquisto importante per la casa.

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6/12
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BILANCIA

Entusiasmo e vitalità rendono la giornata dinamica e ricca di stimoli. In amore il vostro fascino favorisce incontri sorprendenti e nuove emozioni. Sul lavoro precisione e creatività vi aiutano a raggiungere gli obiettivi. La fortuna sostiene gli acquisti legati ai vostri interessi personali.

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SCORPIONE

Serenità e lucidità vi permettono di affrontare ogni situazione con sicurezza. In amore il desiderio di conquista si intensifica, regalando occasioni coinvolgenti. Sul lavoro efficienza e disponibilità vi aiutano a risolvere impegni improvvisi. La fortuna raccomanda cautela nelle operazioni finanziarie.

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SAGITTARIO

Ottimismo e voglia di fare vi accompagnano in una giornata particolarmente favorevole. In amore passione e spontaneità rafforzano i legami, ma evitate decisioni affrettate. Sul lavoro le vostre competenze vi permettono di risolvere questioni complesse. La fortuna invita ad apprezzare anche le soddisfazioni non materiali.

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9/12

CAPRICORNO

Una giornata abbastanza positiva vi offre occasioni per ritrovare fiducia e tranquillità. In amore fascino e intraprendenza favoriscono nuove conquiste. Sul lavoro qualche provocazione richiede diplomazia e autocontrollo. La fortuna suggerisce di contenere le spese e amministrare con criterio i risparmi.

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ACQUARIO

Determinazione e capacità di adattamento vi aiutano a gestire gli impegni quotidiani. In amore è il momento di riflettere sui vostri desideri senza prendere decisioni affrettate. Sul lavoro idee brillanti e spirito innovativo portano soddisfazioni. La fortuna consiglia prudenza negli investimenti.

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PESCI

Una giornata nel complesso favorevole vi incoraggia a guardare avanti con fiducia. In amore passione e romanticismo rendono i rapporti più intensi. Sul lavoro si aprono nuove prospettive di crescita, grazie alle esperienze maturate. La fortuna sostiene le iniziative economiche e le opportunità di guadagno.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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