Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 novembre

Entusiasmo e vitalità rendono la giornata dinamica e ricca di stimoli. In amore il vostro fascino favorisce incontri sorprendenti e nuove emozioni. Sul lavoro precisione e creatività vi aiutano a raggiungere gli obiettivi. La fortuna sostiene gli acquisti legati ai vostri interessi personali.

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