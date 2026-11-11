Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 novembre

Il buonumore vi accompagna e rende piacevoli anche le attività quotidiane. In amore cresce il desiderio di conquista, ma è meglio non alimentare aspettative eccessive. Sul lavoro precisione e prontezza vi aiutano a gestire gli imprevisti. Negli affari mantenete un atteggiamento prudente e valutate ogni proposta.

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