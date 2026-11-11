Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 novembre

Lifestyle

Introduzione

Si parte con una nuova giornata da vivere al meglio: sarà positiva? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 novembre.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

ARIETE

Il clima familiare favorisce la condivisione, purché evitiate inutili tensioni. In amore il vostro fascino attira nuove conoscenze, ma attenzione ai colpi di fulmine. Sul lavoro affrontate eventuali contrasti con diplomazia, senza lasciarvi coinvolgere nelle polemiche. Sul fronte economico è meglio contenere gli acquisti impulsivi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Qualche contrattempo non vi impedisce di trovare serenità negli affetti più cari. La vita sentimentale attraversa una fase di rinnovamento, promettente anche per i single. In ufficio alcuni rallentamenti richiedono pazienza e capacità di adattamento. Per le finanze è preferibile evitare operazioni rischiose.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Grinta e intraprendenza vi permettono di cogliere occasioni interessanti. In amore potreste lasciarvi sorprendere da incontri insoliti e coinvolgenti. Nell’ambiente professionale il sostegno di un collega fidato si rivela prezioso. Attenzione alle proposte finanziarie troppo allettanti: non tutte mantengono le promesse.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Fiducia e spirito d’iniziativa vi incoraggiano a intraprendere nuovi percorsi. La sfera sentimentale promette emozioni intense e una maggiore complicità. Nei rapporti professionali qualche incomprensione si risolve grazie al vostro tatto. Un’opportunità d’investimento merita attenzione, ma prima di decidere chiedete consiglio a un esperto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Ottimismo e sicurezza vi aiutano ad affrontare gli impegni con slancio. In amore una conoscenza del passato potrebbe riaccendere l’interesse, mentre le coppie riscoprono il piacere di stare insieme. Sul lavoro competenza e autocontrollo vi fanno distinguere. Le finanze consentono qualche gratificazione personale, senza particolari eccessi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Un’atmosfera distesa favorisce il benessere personale e i rapporti familiari. In amore alcune situazioni inattese richiedono flessibilità e comprensione. La carriera attraversa una fase promettente, con progetti che iniziano a concretizzarsi. Sul piano finanziario è consigliabile attendere prima di prendere decisioni impegnative.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Carisma e vitalità vi rendono protagonisti della giornata. In amore lasciate spazio alla spontaneità e a nuove esperienze. Sul lavoro una buona capacità di valutazione vi permette di compiere passi importanti verso i vostri obiettivi. L’organizzazione degli impegni procede senza difficoltà, regalandovi maggiore tranquillità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Il buonumore vi accompagna e rende piacevoli anche le attività quotidiane. In amore cresce il desiderio di conquista, ma è meglio non alimentare aspettative eccessive. Sul lavoro precisione e prontezza vi aiutano a gestire gli imprevisti. Negli affari mantenete un atteggiamento prudente e valutate ogni proposta.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Una combinazione favorevole di circostanze vi apre prospettive stimolanti. In amore potreste realizzare un desiderio coltivato da tempo. Sul lavoro è il momento di sviluppare idee ambiziose e dare forma ai vostri progetti. Anche gli investimenti offrono possibilità interessanti, purché siano valutati con attenzione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Determinazione e lucidità vi permettono di procedere con sicurezza. In amore il vostro magnetismo conquista, mentre i rapporti consolidati ritrovano vivacità. Nell’attività professionale piccoli ostacoli non compromettono i risultati. Sul versante economico si intravedono occasioni vantaggiose, frutto anche dell’impegno passato.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Una forte carica di energia vi spinge a mettervi alla prova. In amore attrazione e passionalità rendono possibili incontri sorprendenti. Sul lavoro arrivano conferme importanti, soprattutto per chi ha investito tempo in iniziative personali. La situazione finanziaria appare favorevole alla pianificazione di obiettivi futuri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Qualche difficoltà passeggera richiede calma e capacità di adattamento. In amore tenerezza e intesa aiutano a consolidare i legami o ad avviarne di nuovi. Sul lavoro non lasciatevi condizionare dagli atteggiamenti dei colleghi. Nella gestione del denaro cercate un equilibrio tra esigenze personali e familiari.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 novembre

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, i numeri dell'estrazione di oggi 10 novembre

Lifestyle

Mercatini di Natale 2026, i più belli di Torino: le date e cosa vedere

Lifestyle

Oroscopo del 10 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Apertura impianti sciistici 2026-2027: calendario, date e costi