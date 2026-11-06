Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 novembre

Giornata intensa e ricca di armonia, ideale per stare con le persone care e seguire le vostre passioni. In amore dominano romanticismo e desiderio. Sul lavoro creatività e intraprendenza vi aiuteranno a emergere. La fortuna richiede attenzione e un pizzico di prudenza.

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