Trasporto pubblico, le migliori città europee nel 2026: la classifica
A stilare la lista dei centri che possono vantare i mezzi più apprezzati è il sito TimeOut, che ha chiesto a oltre 24.000 residenti di valutare autobus, tram e treni della propria città, con l'Europa che si è aggiudicata 10 dei 20 posti disponibili a livello mondiale
- Al primo posto lo scorso anno, Londra non è più in vetta nella classifica delle migliori città europee per il trasporto pubblico, stilata da TimeOut sulla base di un'indagine condotta su oltre 24mila persone, chiamate a esprimere un giudizio su autobus, tram e treni locali. Dieci delle venti città premiate a livello mondiale si trovano in Europa, con una sola rappresentante per Paese.
- Con il 75,9% di valutazioni positive, la capitale norvegese chiude la top 10 europea delle città con i migliori trasporti pubblici. Nella graduatoria mondiale occupa la ventesima posizione.
- Il 76,9% degli abitanti promuove la rete di trasporto pubblico di Amsterdam. La città olandese si colloca così al nono posto nel continente e al diciottesimo nella classifica mondiale.
- Amburgo raccoglie il consenso del 77% dei residenti per i servizi di mobilità pubblica. Il risultato vale alla città tedesca l'ottava posizione europea e la diciassettesima a livello globale.
- La capitale svedese si piazza al settimo posto in Europa, con l'80,3% degli abitanti soddisfatti dei collegamenti pubblici. Nel confronto mondiale, Stoccolma raggiunge invece la quattordicesima posizione.
- Varsavia entra tra le prime dieci città europee per il trasporto pubblico grazie a un consenso dell'81,9% tra i residenti. La capitale polacca si aggiudica il sesto posto continentale e il dodicesimo nel mondo.
- A Helsinki, l'83,6% dei cittadini esprime un giudizio favorevole sulla mobilità pubblica. Un solo titolo di viaggio HSL permette di utilizzare tram, autobus, metropolitana, treni suburbani e traghetti per Suomenlinna. Tra le infrastrutture più recenti figura la linea di metropolitana leggera Jokeri, entrata in servizio nell'ottobre 2023, con circa dieci mesi di anticipo rispetto al programma.
- La capitale estone, al quarto posto a livello europeo, ottiene l'approvazione dell'85,3% dei residenti e si posiziona all'ottavo posto mondiale. Un vantaggio per chi vive in città è la gratuità degli spostamenti con i mezzi pubblici, introdotta nel 2013 per le persone registrate come residenti. I turisti, invece, possono acquistare la Tallinn Card, che comprende viaggi illimitati e accesso alle attrazioni cittadine.
- Con il 90,3% di pareri positivi, Vienna conquista il terzo gradino del podio europeo e il settimo mondiale. L'abbonamento annuale ai trasporti, rimasto a 365 euro per tredici anni, è passato a 467 euro dal gennaio 2026. La domanda resta elevata: nel 2025 gli abbonati hanno raggiunto il record di 1,34 milioni e la rete ha movimentato 903 milioni di passeggeri. La città figura anche tra le cinque migliori al mondo per chi si sposta in bicicletta.
- A promuovere il sistema di mobilità di Zurigo è il 90,7% dei residenti, un dato che vale la seconda posizione europea e la sesta mondiale. La rete capillare conta fermate di autobus e tram a circa 300 metri l'una dall'altra. Inoltre, il biglietto integrato ZVV consente di combinare diversi mezzi, dai treni suburbani alle funicolari e ai battelli sul lago, rendendo agevoli anche le escursioni fuori città.
- Con il 92,4% di giudizi favorevoli, Edimburgo guida la classifica europea e si colloca quarta nel mondo. Tra i punti di forza ci sono Lothian Buses, a maggioranza comunale e con tariffa fissa dal 2006, e la rete tranviaria, che nel 2025 ha registrato 12,5 milioni di viaggi. L'estensione fino a Newhaven, completata nel 2023, ha contribuito alla crescita dei passeggeri. Entrambi i servizi accettano pagamenti contactless e hanno ricevuto riconoscimenti nazionali nel settore dei trasporti.