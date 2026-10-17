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Le città europee con il miglior trasporto pubblico

Trasporto pubblico, le migliori città europee nel 2026: la classifica

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Ansa e Ipa

A stilare la lista dei centri che possono vantare i mezzi più apprezzati è il sito TimeOut, che ha chiesto a oltre 24.000 residenti di valutare autobus, tram e treni della propria città, con l'Europa che si è aggiudicata 10 dei 20 posti disponibili a livello mondiale

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Trasporto pubblico, le migliori città europee nel 2026: la classifica

Lifestyle

A stilare la lista dei centri che possono vantare i mezzi più apprezzati è il sito TimeOut, che...

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