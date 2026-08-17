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Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 17 al 23 agosto

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 17 al 23 agosto.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Settimana vivace, con momenti piacevoli e qualche tensione da gestire. In amore emozioni contrastanti, ma il dialogo aiuta. Sul lavoro concentrazione e comunicazione vi favoriscono. La fortuna c’è, ma alcuni risultati arriveranno con calma.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

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TORO

Settimana piena di idee: non fatevi però prendere dalla fretta. In amore sarete passionali, ma occhio alle incomprensioni. Sul lavoro controllate bene dettagli e appuntamenti. La fortuna premia le scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

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GEMELLI

Settimana positiva, ricca di incontri, novità e stimoli. In amore potreste vivere un sentimento importante o fare chiarezza nel rapporto. Sul lavoro arrivano occasioni di cambiamento. La fortuna potrebbe regalarvi una sorpresa inattesa.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Settimana da dedicare alla famiglia e alle questioni domestiche, con qualche tensione da risolvere. In amore vivrete passione ed emozioni contrastanti. Sul lavoro sarete determinati. La fortuna cresce quando riuscite a fare chiarezza.

 

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LEONE

Settimana favorevole per comunicazioni, spostamenti e nuove conoscenze. In amore potrebbe arrivare un incontro sorprendente. Sul lavoro sarete efficienti e potrebbero esserci novità positive. La fortuna vi accompagna con belle sorprese.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Settimana all'insegna della voglia di cambiare e dell'energia. In amore sarete audaci e intraprendenti. Sul lavoro costanza sì, ma senza giudicare troppo presto le novità. La fortuna favorisce chi riflette prima di agire.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

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BILANCIA

Settimana alternata tra momenti positivi e qualche provocazione. In amore buona sintonia emotiva, anche se potreste sentirvi stanchi. Sul lavoro arrivano traguardi e novità. La fortuna premia intuito, astuzia e prontezza.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Settimana intensa, ma attenzione alle parole: gli equivoci potrebbero creare tensioni. In amore passione e sensualità saranno protagoniste. Sul lavoro meglio rallentare e controllare tutto. La fortuna porta novità, se evitate l'impulsività.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

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SAGITTARIO

Settimana brillante, con mente lucida e ottime intuizioni. In amore dolcezza, complicità e possibili incontri importanti. Sul lavoro è il momento di fissare nuovi obiettivi. La fortuna potrebbe offrirvi un'occasione da cogliere al volo.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Settimana un po' pesante: stanchezza e nervosismo potrebbero farsi sentire. In amore evitate di riaccendere vecchi malumori. Sul lavoro il senso del dovere vi sostiene. La fortuna premia chi rallenta e lascia maturare gli eventi.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

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ACQUARIO

Settimana tra entusiasmo e qualche confusione. In amore avrete tanta dolcezza da dare e ricevere. Sul lavoro stress e distrazione richiedono maggiore attenzione. La fortuna vi sostiene se controllate bene comunicazioni e dettagli.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

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PESCI

Settimana ricca di energia e determinazione, ideale per riprendere progetti rimasti fermi. In amore sarete molto sensuali. Sul lavoro è tempo di chiarire le idee e preparare cambiamenti. La fortuna potrebbe sorprendervi con novità inattese.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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