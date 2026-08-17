Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 17 al 23 agosto

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 17 al 23 agosto.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana vivace, con momenti piacevoli e qualche tensione da gestire. In amore emozioni contrastanti, ma il dialogo aiuta. Sul lavoro concentrazione e comunicazione vi favoriscono. La fortuna c’è, ma alcuni risultati arriveranno con calma.
TORO
Settimana piena di idee: non fatevi però prendere dalla fretta. In amore sarete passionali, ma occhio alle incomprensioni. Sul lavoro controllate bene dettagli e appuntamenti. La fortuna premia le scelte ponderate.
GEMELLI
Settimana positiva, ricca di incontri, novità e stimoli. In amore potreste vivere un sentimento importante o fare chiarezza nel rapporto. Sul lavoro arrivano occasioni di cambiamento. La fortuna potrebbe regalarvi una sorpresa inattesa.
CANCRO
Settimana da dedicare alla famiglia e alle questioni domestiche, con qualche tensione da risolvere. In amore vivrete passione ed emozioni contrastanti. Sul lavoro sarete determinati. La fortuna cresce quando riuscite a fare chiarezza.
LEONE
Settimana favorevole per comunicazioni, spostamenti e nuove conoscenze. In amore potrebbe arrivare un incontro sorprendente. Sul lavoro sarete efficienti e potrebbero esserci novità positive. La fortuna vi accompagna con belle sorprese.
VERGINE
Settimana all'insegna della voglia di cambiare e dell'energia. In amore sarete audaci e intraprendenti. Sul lavoro costanza sì, ma senza giudicare troppo presto le novità. La fortuna favorisce chi riflette prima di agire.
BILANCIA
Settimana alternata tra momenti positivi e qualche provocazione. In amore buona sintonia emotiva, anche se potreste sentirvi stanchi. Sul lavoro arrivano traguardi e novità. La fortuna premia intuito, astuzia e prontezza.
SCORPIONE
Settimana intensa, ma attenzione alle parole: gli equivoci potrebbero creare tensioni. In amore passione e sensualità saranno protagoniste. Sul lavoro meglio rallentare e controllare tutto. La fortuna porta novità, se evitate l'impulsività.
SAGITTARIO
Settimana brillante, con mente lucida e ottime intuizioni. In amore dolcezza, complicità e possibili incontri importanti. Sul lavoro è il momento di fissare nuovi obiettivi. La fortuna potrebbe offrirvi un'occasione da cogliere al volo.
CAPRICORNO
Settimana un po' pesante: stanchezza e nervosismo potrebbero farsi sentire. In amore evitate di riaccendere vecchi malumori. Sul lavoro il senso del dovere vi sostiene. La fortuna premia chi rallenta e lascia maturare gli eventi.
ACQUARIO
Settimana tra entusiasmo e qualche confusione. In amore avrete tanta dolcezza da dare e ricevere. Sul lavoro stress e distrazione richiedono maggiore attenzione. La fortuna vi sostiene se controllate bene comunicazioni e dettagli.
PESCI
Settimana ricca di energia e determinazione, ideale per riprendere progetti rimasti fermi. In amore sarete molto sensuali. Sul lavoro è tempo di chiarire le idee e preparare cambiamenti. La fortuna potrebbe sorprendervi con novità inattese.