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Oroscopo settimanale, le previsioni dal 22 al 28 giugno segno per segno

Lifestyle

Introduzione

E' cominciata una nuova settimana, tutta da vivere. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 22 al 28 giugno.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana parte con attenzione a parole, toni e possibili equivoci. In amore può arrivare una svolta più vivace, sia nelle coppie sia per chi cerca un nuovo incontro. Sul lavoro serve concentrazione, mentre la fortuna migliora verso il weekend ma chiede scelte ben valutate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Sette giorni utili per capire cosa va davvero nella vostra direzione. In amore passione e desiderio si fanno sentire, ma alcune emozioni possono creare confusione. Sul lavoro portate avanti i progetti con decisione, mentre la fortuna premia intuito e coraggio.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

Il ritmo settimanale accompagna un cambiamento interiore verso scelte più consapevoli. In amore cresce una passione autentica, capace di rendere più chiari i vostri desideri. Sul lavoro pragmatismo e carisma vi aiutano a convincere, mentre la fortuna prepara sviluppi interessanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

La settimana cresce in fiducia, con un finale più aperto e positivo. In amore è il momento di agire, soprattutto se una persona vi interessa da tempo. Sul lavoro comunicazione e intraprendenza vi aiutano a distinguervi, mentre la fortuna sostiene occasioni utili e risparmio intelligente.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
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LEONE

Giorno dopo giorno, l’incertezza lascia spazio a un clima più sereno. In amore meglio osservare e attendere il momento giusto, soprattutto se volete avvicinarvi a qualcuno. Sul lavoro serve prudenza, mentre la fortuna invita ad aspettare acque più calme prima di decidere.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

La settimana vi aiuta a prevenire possibili tensioni con lucidità. In amore complicità e dialogo aiutano a rafforzare il legame e a evitare problemi futuri. Sul lavoro gestite tutto con prontezza, mentre la fortuna favorisce scelte tempestive e ben ragionate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

L’avvio può essere confuso se caricate troppo l’agenda. In amore meglio pesare le parole e lasciare spazio ai gesti, evitando equivoci inutili. Sul lavoro limitatevi all’essenziale, mentre la fortuna consiglia cautela con accordi, firme e decisioni importanti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Nei prossimi giorni la chiarezza sarà la vostra difesa migliore. In amore meglio non affrettare giudizi e restare diplomatici davanti a tensioni o pettegolezzi. Sul lavoro tutto procede meglio grazie alla concentrazione, mentre la fortuna richiede prudenza nelle scelte a lungo termine.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Questa settimana porta a galla desideri e direzioni da ascoltare. In amore possono nascere emozioni intense, capaci di indicare una direzione nuova. Sul lavoro cercate stabilità o cambiamento con maggiore consapevolezza, mentre la fortuna prepara una fase più produttiva.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Tra lunedì e mercoledì meglio procedere con ordine e attenzione. In amore cuore, mente e desideri potrebbero andare in direzioni diverse: non affrettate decisioni. Sul lavoro occupatevi dell’essenziale, mentre la fortuna consiglia di rimandare accordi e scelte poco chiare.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

La settimana parte con fiducia, ma la parte centrale richiede calma. In amore le tensioni esterne non devono pesare troppo sul rapporto. Sul lavoro curate dettagli e doveri con attenzione, mentre la fortuna invita a proteggere risorse e risparmi.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

Un passaggio settimanale utile per sbloccare ciò che era rimasto fermo. In amore siete più audaci e capaci di sorprendere chi vi interessa. Sul lavoro dinamismo e prontezza vi mettono in vantaggio, mentre la fortuna sostiene crescita e scelte professionali ben calibrate.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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