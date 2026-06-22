Introduzione
E' cominciata una nuova settimana, tutta da vivere. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 22 al 28 giugno.
Quello che devi sapere
ARIETE
La settimana parte con attenzione a parole, toni e possibili equivoci. In amore può arrivare una svolta più vivace, sia nelle coppie sia per chi cerca un nuovo incontro. Sul lavoro serve concentrazione, mentre la fortuna migliora verso il weekend ma chiede scelte ben valutate.
TORO
Sette giorni utili per capire cosa va davvero nella vostra direzione. In amore passione e desiderio si fanno sentire, ma alcune emozioni possono creare confusione. Sul lavoro portate avanti i progetti con decisione, mentre la fortuna premia intuito e coraggio.
GEMELLI
Il ritmo settimanale accompagna un cambiamento interiore verso scelte più consapevoli. In amore cresce una passione autentica, capace di rendere più chiari i vostri desideri. Sul lavoro pragmatismo e carisma vi aiutano a convincere, mentre la fortuna prepara sviluppi interessanti.
CANCRO
La settimana cresce in fiducia, con un finale più aperto e positivo. In amore è il momento di agire, soprattutto se una persona vi interessa da tempo. Sul lavoro comunicazione e intraprendenza vi aiutano a distinguervi, mentre la fortuna sostiene occasioni utili e risparmio intelligente.
LEONE
Giorno dopo giorno, l’incertezza lascia spazio a un clima più sereno. In amore meglio osservare e attendere il momento giusto, soprattutto se volete avvicinarvi a qualcuno. Sul lavoro serve prudenza, mentre la fortuna invita ad aspettare acque più calme prima di decidere.
VERGINE
La settimana vi aiuta a prevenire possibili tensioni con lucidità. In amore complicità e dialogo aiutano a rafforzare il legame e a evitare problemi futuri. Sul lavoro gestite tutto con prontezza, mentre la fortuna favorisce scelte tempestive e ben ragionate.
BILANCIA
L’avvio può essere confuso se caricate troppo l’agenda. In amore meglio pesare le parole e lasciare spazio ai gesti, evitando equivoci inutili. Sul lavoro limitatevi all’essenziale, mentre la fortuna consiglia cautela con accordi, firme e decisioni importanti.
SCORPIONE
Nei prossimi giorni la chiarezza sarà la vostra difesa migliore. In amore meglio non affrettare giudizi e restare diplomatici davanti a tensioni o pettegolezzi. Sul lavoro tutto procede meglio grazie alla concentrazione, mentre la fortuna richiede prudenza nelle scelte a lungo termine.
SAGITTARIO
Questa settimana porta a galla desideri e direzioni da ascoltare. In amore possono nascere emozioni intense, capaci di indicare una direzione nuova. Sul lavoro cercate stabilità o cambiamento con maggiore consapevolezza, mentre la fortuna prepara una fase più produttiva.
CAPRICORNO
Tra lunedì e mercoledì meglio procedere con ordine e attenzione. In amore cuore, mente e desideri potrebbero andare in direzioni diverse: non affrettate decisioni. Sul lavoro occupatevi dell’essenziale, mentre la fortuna consiglia di rimandare accordi e scelte poco chiare.
ACQUARIO
La settimana parte con fiducia, ma la parte centrale richiede calma. In amore le tensioni esterne non devono pesare troppo sul rapporto. Sul lavoro curate dettagli e doveri con attenzione, mentre la fortuna invita a proteggere risorse e risparmi.
PESCI
Un passaggio settimanale utile per sbloccare ciò che era rimasto fermo. In amore siete più audaci e capaci di sorprendere chi vi interessa. Sul lavoro dinamismo e prontezza vi mettono in vantaggio, mentre la fortuna sostiene crescita e scelte professionali ben calibrate.