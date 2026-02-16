Introduzione
Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 16 al 22 febbraio.
ARIETE
La settimana parte con slancio e voglia di fare: sentite che qualcosa si muove e chiede azione. In amore passione e dolcezza si intrecciano, favorendo incontri intensi o un’intesa più profonda nella coppia. Sul lavoro brillano creatività ed empatia, qualità preziose per chi opera con fantasia o a contatto con le persone. La fortuna vi accompagna con un intuito forte, ma meglio osservare con calma prima di decidere.
TORO
L’inizio settimana può presentare piccoli ostacoli, ma la situazione si sistema rapidamente lasciando spazio a serenità e socialità. In amore prevalgono sentimenti sinceri e dialogo costruttivo, anche se la complicità fisica richiede ancora pazienza. Nel lavoro sapete essere convincenti e organizzati, pronti a cogliere nuove opportunità. La fortuna si muove a vostro favore, specie quando agite con prudenza e lucidità.
GEMELLI
La settimana vi trova energici ma un po’ distratti: entusiasmo e confusione camminano insieme. In amore alternano slanci appassionati e qualche dubbio interiore, da chiarire con sincerità. Sul lavoro serve attenzione ai dettagli, perché la mente corre veloce ma rischia di perdersi qualcosa. La fortuna vi protegge se controllate bene ogni passo e non agite con superficialità.
CANCRO
Clima vivace e scorrevole, con emozioni positive che rendono tutto più leggero. In amore siete diretti e pronti a chiarire, creando basi solide per rapporti autentici. Nel lavoro potete ottenere risultati importanti, soprattutto se puntate su nuovi orizzonti. La fortuna vi sorride con piccole sorprese e soddisfazioni inattese.
LEONE
La settimana alterna qualche incertezza iniziale a un recupero deciso di fiducia. In amore emergono emozioni contrastanti, utili però a capire meglio cosa desiderate davvero. Nel lavoro conviene evitare tensioni inutili e restare concentrati sugli obiettivi. La fortuna premia la pazienza e la capacità di attendere il momento giusto.
VERGINE
Si parte con qualche dubbio e possibili equivoci, ma con organizzazione riuscite a rimettere ordine. In amore è importante chiarire subito malintesi per evitare tensioni superflue. Sul lavoro servono precisione e controlli accurati per non inciampare in distrazioni. La fortuna vi tutela più nel prevenire errori che nel regalarvi colpi di scena.
BILANCIA
Grande energia e voglia di mettersi in gioco caratterizzano la settimana. In amore domina l’attrazione, ma ricordate che i sentimenti profondi richiedono cura e continuità. Nel lavoro siete dinamici e determinati, capaci di superare ogni ostacolo con grinta. La fortuna vi sostiene quando trasformate le buone intenzioni in azioni concrete.
SCORPIONE
Dopo un avvio un po’ nervoso, ritrovate equilibrio e desiderio di guardare il lato positivo. In amore il romanticismo è intenso, anche se qualche punta di irritazione va gestita con maturità. Sul lavoro siete concentrati ma dovete evitare toni troppo pungenti. La fortuna vi aiuta a concludere situazioni vantaggiose con intuito e tempismo.
SAGITTARIO
La settimana richiede prudenza nelle parole e nelle valutazioni, senza perdere entusiasmo. In amore convivono passione e dubbi: sta a voi scegliere quale voce ascoltare. Nel lavoro è fondamentale restare concentrati per evitare errori evitabili. La fortuna vi assiste solo se agite con cautela e vi affidate a consigli esperti.
CAPRICORNO
Clima di fiducia e padronanza personale, con un umore in costante crescita. In amore potete rafforzare un legame o aprirvi a emozioni più profonde, evitando eccessi di possessività. Sul lavoro è il momento di proporre idee e puntare in alto con determinazione. La fortuna è discreta, ma chiede pazienza di fronte a qualche imprevisto.
ACQUARIO
Si percepisce un’energia di cambiamento che invita a riflettere su nuovi orizzonti. In amore è tempo di scegliere ciò che vi fa stare bene, senza combattere battaglie inutili. Nel lavoro raccogliete ciò che avete seminato, con risultati proporzionati all’impegno passato. La fortuna sostiene i passi già avviati e incoraggia trasformazioni consapevoli.
PESCI
Settimana dinamica e luminosa, ideale per coltivare amicizie e interessi personali. In amore il romanticismo è protagonista, sia nelle nuove conoscenze sia nei rapporti consolidati. Nel lavoro unite precisione e fantasia, ottenendo risultati brillanti. La fortuna vi accompagna con occasioni favorevoli e coincidenze positive.