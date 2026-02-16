Settimana dinamica e luminosa, ideale per coltivare amicizie e interessi personali. In amore il romanticismo è protagonista, sia nelle nuove conoscenze sia nei rapporti consolidati. Nel lavoro unite precisione e fantasia, ottenendo risultati brillanti. La fortuna vi accompagna con occasioni favorevoli e coincidenze positive.

