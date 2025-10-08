Buon compleanno Carlo Cracco, lo chef compie 60 anni: carriera e piatti celebri
Nato l'8 ottobre 1965, è diventato uno dei cuochi più famosi d'Italia, conosciuto per la sua cucina raffinata e i suoi ristoranti rinomati come il ristorante di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele. La sua carriera è caratterizzata da una cucina di alto livello e da un'ampia esperienza internazionale, che l'hanno reso un volto noto del panorama culinario italiano
- Carlo Cracco fa sessanta! Lo chef,infatti, è nato a Creazzo (Vi) l'8 ottobre 1965. E di questi 60 anni gran parte li ha trascorsi tra ristoranti di tutto il mondo e programmi televisivi che lo hanno reso uno dei cuochi più celebri d'Italia e a livello internazionale
- Dopo la formazione all'istituto alberghiero e le prime esperienze formative, nel 1986 Cracco ha l'opportunità di lavorare a Milano con Gualtiero Marchesi e successivamente con Alain Ducasse in Francia
- Rientrato in Italia, diventa lo chef dell'Enoteca Pinchiorri a Firenze, ristorante che, con lui, conquisterà le tre stelle Michelin
- In quegli anni sbocciano altri locali legati al nome di Cracco sono il bistrot Carlo e Camilla in segheria a Milano e il suo primo ristorante all'estero, Ovo by Carlo Cracco, a Mosca
- La storia recente di Carlo Cracco è il racconto di un progetto diventato realtà, ovvero Cracco in galleria - cafè, ristorante, cantina e un salone privato in galleria Vittorio Emanuele II a Milano -, di un bistrot da poco inaugurato sul Naviglio Grande, di un ristorante estivo aperto a Portofino
- Se tra i suoi piatti più celebri ci sono il tuorlo d'uovo marinato e l'insalata russa caramellata. Oggi la cucina di Cracco sta virando sempre più verso la sostenibilità rispettando la natura e le materie prime e utilizzando poca carne
- Da qualche anno Cracco gestisce con la moglie Rosa Fanti una tenuta agricola a Santarcangelo di Romagna, denominata Vistamare. L’obiettivo è non solo produrre materie prime (vino, olio, ortaggi), ma aprire uno spazio di ospitalità — un agriturismo — per accogliere turisti
- Oltre allo chef, Cracco è diventato un personaggio televisivo grazie a MasterChef, dove ha rivestito i panni di giudice del talent show culinario dal 2011 al 2017, e Hell's Kitchen Italia dal 2014 al 2018. Al momento Cracco è presente in TV con il programma “Dinner Club”
- Cracco ha dichiarato che, rispetto al passato in cui era un volto “forte” nei cooking show (come quando era giudice in MasterChef), oggi preferisce che la sua presenza televisiva sia più leggera, orientata all’intrattenimento e al racconto, pur restando legata alla cucina
- Da annoverare sicuramente la cotoletta sbagliata alla milanese, la crostata al limone e le cozze alla marinara. Cracco è soprattutto noto per gli accostamenti insoliti delle materie prime e a questo riguardo si ricorda il risotto a con acciughe, limone e cacao
- L'uovo alla Cracco, non è l'uovo marinato, ma ha il tuorlo fritto croccante. Di questo piatto ultimamente si è parlato molto anche per via dei costi elevati, per un prodotto che di per sè sarebbe piuttosto economico
- Un capitolo a sè meritano i risotti, da quello al nero di seppia a quello allo zafferano, al più originale con acciughe limone e cacao. Le varianti sono per tutti i gusti e sono una più gustosa dell'altra