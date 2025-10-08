Buon compleanno Carlo Cracco, lo chef compie 60 anni

Nato l'8 ottobre 1965, è diventato uno dei cuochi più famosi d'Italia, conosciuto per la sua cucina raffinata e i suoi ristoranti rinomati come il ristorante di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele. La sua carriera è caratterizzata da una cucina di alto livello e da un'ampia esperienza internazionale, che l'hanno reso un volto noto del panorama culinario italiano