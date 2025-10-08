Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Buon compleanno Carlo Cracco, lo chef compie 60 anni: carriera e piatti celebri

Lifestyle fotogallery
12 foto
©IPA/Fotogramma

Nato l'8 ottobre 1965, è diventato uno dei cuochi più famosi d'Italia, conosciuto per la sua cucina raffinata e i suoi ristoranti rinomati come il ristorante di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele. La sua carriera è caratterizzata da una cucina di alto livello e da un'ampia esperienza internazionale, che l'hanno reso un volto noto del panorama culinario italiano

Lifestyle: Ultime gallery

Buon compleanno Carlo Cracco, lo chef compie 60 anni

Lifestyle

Nato l'8 ottobre 1965, è diventato uno dei cuochi più famosi d'Italia, conosciuto per la sua...

12 foto

Bambini in viaggio, la natura d'autunno in Alabama

Lifestyle

L'autunno è la stagione perfetta per scoprire l’Alabama e i suoi  paesaggi spettacolari: le...

4 foto

Locali storici d’Italia, viaggio tra i luoghi simbolo dell'ospitalità

Lifestyle

Hanno almeno un secolo di storia. Li hanno frequentati re, filosofi, attori e...

30 foto

Buona Festa dei nonni 2025, immagini e frasi per augurare buongiorno

Lifestyle

Il 2 ottobre è la data istituita nel 2005 per celebrare i nonni e per ricordare il valore del...

10 foto

Libri per bambini, dalla festa dei nonni ai giochi d'autunno

Lifestyle

Festa dei nonni il prossimo 2 ottobre, e quale modo di festeggiarlo se non con un bel libro che...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Attaccata la nuova Flotilla in acque internazionali da Israele. LIVE

live Mondo

"A circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione, ha detto sui canali...

Tredicesima, ipotesi detassazione in Manovra: le simulazioni

Economia

Tra le possibili novità su cui sta lavorando la maggioranza e che potrebbero essere presenti...

Iscro 2025, bonus fino a 800 euro: scadenza domande e requisiti

Economia

Fino al 31 ottobre si potranno presentare le domande all'Inps per l’Indennità Straordinaria di...