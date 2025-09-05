Bambini in viaggio, 10 esperienze da non perdere in Danimarca. FOTO

Bambini in viaggio, 10 esperienze da non perdere con la famiglia in Danimarca. FOTO
Dai Giardini di Tivoli di Copenaghen al castello di Egeskov, dal parco di divertenti Legoland di Billund ai musei di Aarhus, ecco una selezione di 10 attrazioni, per una vacanza in famiglia nel Paese "più felice del mondo"
- 1. I GIARDINI DI TIVOLI (COPENAGHEN)
- SUL BAULE VOLANTE DEI GIARDINI DI TIVOLI
- 2 IL CASTELLO DI CHRISTIANSBORG (COPENAGHEN)
- LE CUCINE DEL CASTELLO DI CHRISTIANSBORG
- 3. IL CASTELLO DI FREDERIKSBORG
- 4. IL MUSEO DEDICATO AD HANS CHRISTIAN ANDERSEN (ODENSE)
- VILLE VAU, L'AREA LUDICA DEL MUSEO DI ANDERSEN
- 5. IL CASTELLO DI EGESKOV
- 6. LEGOLAND A BILLUND
- MINILAND, UN MONDO IN MINIATURA
- 7. IL RAINBOW PANORAMA DELL'AROS MUSEUM (AAHRUS)
- 8. DEN GAMLE BY (AAHRUS)
- I FIGURANTI DI DEN GAMLE BY
- 9. MOESGAARD MUSEUM (AARHUS)
- 10. SKAGEN, DOVE IL MARE DEL NORD E IL MAR BALTICO SI INCONTRANO
- IN SPIAGGIA A BORDO DEL "SANDORMEN"