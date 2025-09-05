Bambini in viaggio, itinerario in Danimarca a misura di famiglia

Bambini in viaggio, da Copenaghen a Skagen: scoprire la Danimarca con tutta famigliaLifestyle
Castelli ricchi di storia, musei innovativi, spiagge e parchi di divertimenti, fanno del Paese la meta ideale per una vacanza a misura di bambino, che possa tenere insieme le esigenze dei più piccoli senza trascurare interessi e bisogno di relax dei genitori
Castelli ricchi di storia, aree gioco e parchi di divertimenti con le attrazioni più disparate, musei a misura di bambino. Il tutto in una cornice organizzata e rilassata, dove si ha l’impressione che tutto funzioni. La Danimarca è la meta ideale per una vacanza in famiglia, che possa tenere insieme le esigenze dei più piccoli senza trascurare interessi e bisogno di relax dei genitori. Nell’itinerario che vi proponiamo una selezione attraverso il paese di alcune delle tante località e esperienze che valgono il viaggio.
Copenaghen e dintorni
Partiamo da Copenaghen. La capitale danese offre moltissime attrazioni adatte a tutta la famiglia. Città ricca di storia, sono ben tre i castelli della famiglia reale visitabili. Il castello di Rosenborg, che custodisce nei suoi sotterranei i gioelli della corona, il palazzo di Amalienborg (residenza della famiglia reale dal 1794, dove alle 12 è possibile assistere al cambio della guardia), e il castello di Chirstiansborg, sede del parlamento danese degli uffici del primo ministro e della suprema corte di Danimarca. Quest’ultimo è senz’altro il più amato dai bambini grazie alla possibilità di visitare le scuderie che ancora ospitano i cavalli della famiglia reale e le antiche cucine, perfettamente restaurate. Qui si possono ammirare antiche padelle e pentoloni di rame, la riproduzione di dolciumi e pietanze del passato, mentre un vecchio telefono d’epoca squilla ancora di tanto in tanto per riprodurre una telefonata in cui si reclama con urgenza la rapida preparazione di qualche piatto, per il divertimento dei più piccoli che si trovino a rispondere. Ma l’attrazione che più di tutte resterà nel cuore dei bambini sono sicuramente i Giardini di Tivoli, parco di divertimenti tra i più antichi al mondo, che ha aperto i battenti nel 1843. Qui si può salire sulle montagne russe del 1914 perfettamente funzionanti e tra le pochissime su cui ancora viaggia un frenatore umano, salire a bordo del “baule volante” ispirato alla celebre fiaba di Andersen per ripercorrere in un percorso fiabesco e onirico le storie più celebri dell’autore danese o, per i più spericolati, salire su ottovolanti davvero da capogiro. Ma dal grande zoo in città, al museo della scienza, alla torre astronomica Rundetårn, alla statua della Sirenetta, l’elenco delle attrazioni a misura di bambino potrebbe continuare a lungo.
Per chi poi volesse esplorare anche la regione di Copenaghen, vale la pena di spostarsi verso il castello di Frederiksborg costruito su tre isolotti al centro di un lago, che è possibile circumnavigare su un battello, in un piacevole giro di circa mezz’ora o, nelle giornate di sole, raggiungere le località sulla costa della riviera danese come Horbaek, Gillelej o Tisvildeleje con le loro belle spiagge. Oppure ancora visitare il Castello di Kronborg, la celebre dimora di Amleto, o l’antico borgo di Roskilde, con il suo museo delle navi vichinghe, dotato di un laboratorio di falegnameria dove i bambini possono costruire una nave di legno con attrezzi veri.
La Fionia: Odense e il castello di Egeskov
Per la seconda tappa del nostro viaggio vi portiamo nella Fionia. La capitale della regione, Odense, città natale di Hans Chirstian Andersen, è sicuramente una meta da non perdere quest’anno, in cui ricorre il 150esimo anniversario della morte del celebre autore. Il museo dedicato allo scrittore è un percorso imperdibile per conoscerne la vita e le opere. Alla parte didattica, molto ben fatta, sulla vita di Andersen, si accompagnano una serie di installazione fiabesche dedicate alle sue opere più celebri che incanteranno i bambini. Insieme potrete esplorare il fondale del mare con la Sirenetta, contare i materassi della principessa sul pisello, specchiarvi in uno specchio magico che vi rivestirà di regali abiti immaginari, come ne I vestiti nuovi dell’imperatore. Collegata al museo, l’area ludica Ville Vau è un vero paradiso per i più piccoli che qui possono giocare con i travestimenti più disparati in ambientazioni fiabesche e dal sapore antico oppure cimentarsi in laboratori artistici e dipingere in libertà nell’atelier a loro dedicato. Finita la visita del museo, ci si può rilassare nel grande parco di Odense, Munke Mose, con le sue aree gioco, o scegliere di fare un giro in battello sul fiume, con il quale si può anche fare tappa alla zoo della città.
Lasciata Odense, altra attrazione imperdibile della Fionia è il castello rinascimentale di Egeskov, con le sue collezioni di armi e trofei di caccia e il suo immenso parco. Tra i pezzi imperdibili ospitati all’interno del castello, una straordinaria casa delle bambole costruita dall’artista inglese Sir Neville Wilkinson in 15 anni di lavoro. Terminata nel 1922 e denominata Palazzo di Titania, quest’opera incredibile, con al suo interno oltre 3mila piccoli oggetti, nacque per ospitare le fate nate dalla fantasia della figlia di Wikinson e venne in seguito acquistata all’asta dalla Lego, per poi essere esposta in questo luogo magico. Terminata la visita del castello, può cominciare l’esplorazione del parco, con i suoi giardini a tema e moltissime attrazioni pensate per i più piccoli, come un labirinto, un’area giochi con tappeti per saltare, ponti tibetani da percorrere a 15 metri di altezza, carrucole e perfino una grotta dedicata a Dracula.
Le attrazioni della Fionia non finiscono qua, dal museo di storia naturale Naturama all’acquario Fjord&Bælt, sono molte altre le possibilità per chi vuole dedicare più tempo alla regione.
Legoland e Lego House a Billund
Arriviamo ora a una tappa che farà sicuramente la felicità dei bambini (ma anche degli adulti): il parco di divertimenti Legoland di Billund, la città danese dove è iniziata la storia dei celebri mattoncini. Qui potrete visitare Miniland, microcosmo dove sono ricostruite, formato Lego, famose località della Danimarca ed europee, salire sulle navi dei pirati e fare una vera battaglia navale con cannoni ad acqua (non dimenticatevi una giacca impermeabile!), provare il brivido di montagne russe di ogni genere, visitare una casa infestata dai fantasmi, volare su una navicella spaziale insieme ai protagonisti di Lego Movie, davanti a uno schermo in 4D, per un’avventura da capogiro. Ma l’elenco potrebbe andare avanti a lungo.
Altra attrazione del mondo Lego di Billund è Lego House, dove gioco e apprendimento si fondo insieme. Quest’area di 12mila metri quadri è suddivisa in 4 zone: quella rossa è dedicata alla creatività, quella blu al problem solvig, quella verde alle abilità sociali, quella gialla alle competenze emotive. Al suo interno anche capolavori realizzati da fan della Lego e un museo dedicato alla storia del marchio.
Aarhus e i suoi musei
Lasciato il mondo Lego alle spalle, arriviamo ad Aahrus, sulla costa orientale della Penisola dello Jutland. La seconda città della Danimarca è una città vivace ma a misura d’uomo, che unisce al fascino del suo centro storico un’anima contemporanea. Tappa imperdibile per una vacanza in famiglia è il museo Den Gamle By (cioè della Città Vecchia). Questo museo a cielo aperto rappresenta una sorta di viaggio nel tempo a ritroso. Il percorso comincia con il quartiere ambientato nel 2014, dove si posono vedere ricostruite la vetrina di negozi contemporanei o del nostro passato più prossimo come un blockbuster, o entrare nelle case di una famiglia arcobaleno o di una donna single, perfettamente riprodotte. Lasciati gli anni duemila, si approda nel 1974 per visitare officine, un asilo, uno studio medico e case private degli anni ’70. Qualche centinaio di metri ancora e ci si può tuffare negli anni venti del ‘900, con pasticcerie, librerie e case d’epoca, per poi concludere il giro con un salto nel 1864, con le sue case a graticcio, le carrozze trainate dai cavalli e un parco giochi dell’epoca. Tra le vie di questo luogo unico, figuranti in costume che sono un tutt’uno con la ambientazione, rendendo il tutto ancora più realistico.
Lasciato il Den Gamle By, in neanche 10 minuti a piedi è possibile immergersi nell’arte contemporanea dell’ ARoS Kunstmuseum, ben 10 piani dedicati a opere d'arte e installazioni. Pezzo forte di quest'area espositiva il suo iconico Rainbow Panorama, un percorso panoramico circolare racchiuso da vetrate e illuminato coi colori dell’arcobaleno dal quale i bambini non vorranno più uscire.
A sud della città, immerso nella natura, altra area espositiva perfetta per le famiglie è il Museo Moesgård che racconta la preistoria in modo altamente creativo, in un contesto architettonico mozzafiato.
Skagen e l'incontro tra i due mari
Per concludere il nostro itineraio vi portiamo a Skagen, località dello Jutland all'estremo nord della Danimarca. Qui ci penserà lo spettacolo della natura a intrattenere grandi e bambini. La vista dell’incontro tra il mare del Nord e il mar Baltico nella località di Grenen, dove le correnti fanno si che le acque si scontrino senza mescolarsi, è un’esperienza indimenticabile. Si può raggiungere con una piacevole passeggiata a piedi o a bordo del Sandromen: un insolito bus trainato da un trattore che percorre la spiaggia. E per chiudere la giornata, si piò ammirare il tramonto al Sunset Viewpoint di Højen (la vecchia Skagen): una piattaforma di venti metri, leggermente inclinata che si affaccia sulla spiaggia, costruita in modo da poter riflettere i raggi del sole e la forma delle nuvole.
