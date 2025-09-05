Bambini in viaggio, itinerario in Danimarca a misura di famiglia

Castelli ricchi di storia, musei innovativi, spiagge e parchi di divertimenti, fanno del Paese la meta ideale per una vacanza a misura di bambino, che possa tenere insieme le esigenze dei più piccoli senza trascurare interessi e bisogno di relax dei genitori

Castelli ricchi di storia, aree gioco e parchi di divertimenti con le attrazioni più disparate, musei a misura di bambino. Il tutto in una cornice organizzata e rilassata, dove si ha l’impressione che tutto funzioni. La Danimarca è la meta ideale per una vacanza in famiglia, che possa tenere insieme le esigenze dei più piccoli senza trascurare interessi e bisogno di relax dei genitori. Nell’itinerario che vi proponiamo una selezione attraverso il paese di alcune delle tante località e esperienze che valgono il viaggio.

Copenaghen e dintorni

Partiamo da Copenaghen. La capitale danese offre moltissime attrazioni adatte a tutta la famiglia. Città ricca di storia, sono ben tre i castelli della famiglia reale visitabili. Il castello di Rosenborg, che custodisce nei suoi sotterranei i gioelli della corona, il palazzo di Amalienborg (residenza della famiglia reale dal 1794, dove alle 12 è possibile assistere al cambio della guardia), e il castello di Chirstiansborg, sede del parlamento danese degli uffici del primo ministro e della suprema corte di Danimarca. Quest’ultimo è senz’altro il più amato dai bambini grazie alla possibilità di visitare le scuderie che ancora ospitano i cavalli della famiglia reale e le antiche cucine, perfettamente restaurate. Qui si possono ammirare antiche padelle e pentoloni di rame, la riproduzione di dolciumi e pietanze del passato, mentre un vecchio telefono d’epoca squilla ancora di tanto in tanto per riprodurre una telefonata in cui si reclama con urgenza la rapida preparazione di qualche piatto, per il divertimento dei più piccoli che si trovino a rispondere. Ma l’attrazione che più di tutte resterà nel cuore dei bambini sono sicuramente i Giardini di Tivoli, parco di divertimenti tra i più antichi al mondo, che ha aperto i battenti nel 1843. Qui si può salire sulle montagne russe del 1914 perfettamente funzionanti e tra le pochissime su cui ancora viaggia un frenatore umano, salire a bordo del “baule volante” ispirato alla celebre fiaba di Andersen per ripercorrere in un percorso fiabesco e onirico le storie più celebri dell’autore danese o, per i più spericolati, salire su ottovolanti davvero da capogiro. Ma dal grande zoo in città, al museo della scienza, alla torre astronomica Rundetårn, alla statua della Sirenetta, l’elenco delle attrazioni a misura di bambino potrebbe continuare a lungo.

Per chi poi volesse esplorare anche la regione di Copenaghen, vale la pena di spostarsi verso il castello di Frederiksborg costruito su tre isolotti al centro di un lago, che è possibile circumnavigare su un battello, in un piacevole giro di circa mezz’ora o, nelle giornate di sole, raggiungere le località sulla costa della riviera danese come Horbaek, Gillelej o Tisvildeleje con le loro belle spiagge. Oppure ancora visitare il Castello di Kronborg, la celebre dimora di Amleto, o l’antico borgo di Roskilde, con il suo museo delle navi vichinghe, dotato di un laboratorio di falegnameria dove i bambini possono costruire una nave di legno con attrezzi veri.