In vacanza con i bambini, 6 castelli da visitare in Danimarca

L’autunno in Danimarca regala colori splendidi e un’atmosfera rilassata. Un paese però dove oltre alla tranquillità, si può trovare cultura, esperienze e divertimento. Oggi vi proponiamo un viaggio dedicato ai bambini che amano le fiabe. Un itinerario per scoprire la magia dei castelli più affascinanti e misteriosi della Danimarca. ascolta articolo Condividi

Dragsholm, il castello più infestato d’Europa Il castello di Dragsholm, nella Selandia del Nord, non è soltanto uno dei più antichi del paese, ma anche il più abitato da spettri!. Questo edificio di circa 800 anni ne ospita più di 100, tra cui una chiassosa gang di spiriti demoniaci, una dama bianca e una dama grigia, solo per citarne alcuni. Oggi il castello di Dragsholm è un hotel, quindi i più coraggiosi possono letteralmente trascorre-re una notte con i fantasmi!

Il castello di Voergaard e il fantasma più dispettoso di Danimarca approfondimento Bambini in viaggio, leggi qui tutte le altre proposte Il bellissimo castello rinascimentale di Voergaard, nello Jutland del Nord, ospita un fantasma molto speciale, quello dell’ex proprietaria Ingeborg Skeel. Vissuta alla fine del XVI secolo, si narra che la signora avesse un temperamento alquanto tiranno, e a quanto pare non è diventata più mite dopo la morte! Ancora oggi, infatti, il suo spettro si manifesta nel castello con gemiti e lamenti, sbattendo porte e spegnendo candele.

I fantasmi degli innamorati del Castello di Rosenholm Il castello di Rosenholm, a Djursland, ha una storia lunga e oscura. Sin dalla sua costruzione, nel 1559, il castello appartiene alla nobile famiglia dei Rosen-krantz, i cui membri pare si aggirano ancora oggi per i corridoi dell’edificio. Una delle anime che vagano senza pace apparterebbe a una nobildonna che si era innamorata di un membro della servitù. Per punizione, la donna venne murata viva nella torre e all’uomo fu tagliata la testa: ancora oggi, si dice che una signora vestita di bianco e un cavaliere senza testa vaghino per la tenuta....

Il gatto fantasma del Castello di Rosenborg Nel cuore di Copenaghen si aggira un fantasma un po’ insolito. Stando alle indiscrezioni, infatti, il Castello di Rosenborg ospita qualcosa di ben più inquietante dei preziosi gioielli della corona: un gatto, o meglio... il suo fantasma. Si narra che l’animale appartenesse a una guardia reale rimasta uccisa in un incidente di tiro, e che nel tempo molte delle coraggiose guardie in servizio siano state terrorizzate dall’apparizione del felino che si aggira nei dintorni del castello dopo il tramonto.

Attenzione alla dama bianca del castello di Egeskov Oltre a essere l'edificio rinascimentale più bello del Nord Europa, il fiabesco Castello di Egeskov, a Funen, ospita anche lo sfortunato fantasma della giovane Rigborg. Figlia del costruttore Frantz Brockenhuus, la storia vuole che la ragazza si sia uccisa per un amore non corrisposto. Oggi il suo spettro vaga per i corridoi del castello con lo stesso abito bianco che la giovane indossava al momento della morte e che le è valso l’appellativo di “dama bianca”.