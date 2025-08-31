Grattacieli, ecco i più postati su Instagram. FOTO

In vista della Giornata mondiale dei grattacieli, che si celebra il 3 settembre, TUI Musement ha diffuso la lista dei dieci edifici più popolari sul social. Ha anche monitorato la crescita della loro visibilità tra il 2022 e il 2025: il One Vanderbilt si distingue per l’aumento più alto di menzioni, +189%. E non è l’unico rappresentante di New York. Ma qual è il grattacieli più popolare? Ecco la classifica