Grattacieli, ecco i più postati su Instagram. FOTO

Grattacieli

Grattacieli, dal Burj Khalifa alla Shanghai Tower: ecco i più postati su Instagram. FOTO

In vista della Giornata mondiale dei grattacieli, che si celebra il 3 settembre, TUI Musement ha diffuso la lista dei dieci edifici più popolari sul social. Ha anche monitorato la crescita della loro visibilità tra il 2022 e il 2025: il One Vanderbilt si distingue per l’aumento più alto di menzioni, +189%. E non è l’unico rappresentante di New York. Ma qual è il grattacieli più popolare? Ecco la classifica

