Grattacieli, ecco i più postati su Instagram. FOTO

Grattacieli, dal Burj Khalifa alla Shanghai Tower: ecco i più postati su Instagram. FOTO
In vista della Giornata mondiale dei grattacieli, che si celebra il 3 settembre, TUI Musement ha diffuso la lista dei dieci edifici più popolari sul social. Ha anche monitorato la crescita della loro visibilità tra il 2022 e il 2025: il One Vanderbilt si distingue per l’aumento più alto di menzioni, +189%. E non è l’unico rappresentante di New York. Ma qual è il grattacieli più popolare? Ecco la classifica
- Il 3 settembre, ogni anno, si celebra la Giornata mondiale dei grattacieli. Per l’occasione TUI Musement, leader nel settore dei tour e delle attività, ha diffuso un report che svela quali sono i grattacieli più popolari su Instagram e ha monitorato la crescita della loro visibilità tra il 2022 e il 2025. Lo studio ha analizzato i 100 grattacieli più alti del mondo: per ogni edificio sono state conteggiate le menzioni su Instagram dei suoi 2 hashtag più utilizzati. I dati di giugno 2025 sono stati confrontati con quelli del 2022. Ecco la classifica
- Al decimo posto troviamo la Shanghai Tower: oltre 114mila menzioni su Instagram, +9% rispetto al 2022. Con i suoi 632 metri, è l’edificio più alto della Cina e il terzo più alto del mondo La terrazza panoramica al 118esimo piano si affaccia sul fiume Huangpu e sullo skyline del distretto finanziario di Pudong, mentre i piani 125 e 126 ospitano un’esperienza artistica interattiva
- Un gradino più sopra, al nono posto, c’è la Lotte World Tower di Seoul: oltre 120mila menzioni, +9% rispetto al 2022. All’interno dei suoi 129 piani ospita un centro commerciale, spazi culturali, un hotel e l’osservatorio Seoul Sky, che offre una vista a 360° sulla capitale sudcoreana. La sua architettura elegante e l’esperienza completa, spiega lo studio, ne hanno fatto una presenza crescente sui social media
- All’ottavo posto si piazza il 30 Hudson Yards, a New York: oltre 133mila menzioni, +80% rispetto al 2022. La sua attrattiva principale è The Edge, un ponte di osservazione lanciato nel 2020 che ha invaso i social media, con un aumento dell’80% delle menzioni negli ultimi tre anni. Una parte della terrazza all’aperto al 100esimo piano è dotata di un pavimento in vetro che, sottolinea il report, è stato subito apprezzato per gli audaci scatti per Instagram che permette di realizzare
- Per il settimo posto rimaniamo a New York: troviamo il One Vanderbilt, con oltre 171mila menzioni. Il grattacielo si distingue per la crescita più alta di menzioni su Instagram dal 2022, con un aumento del 189%. Inaugurato cinque anni fa, è passato dal decimo al settimo posto ed è diventato una delle nuove attrazioni più in voga della città. “La sua esperienza di osservazione immersiva fonde arte, design e tecnologia e presenta dei cubi in vetro sospesi a 325 metri dal suolo che offrono una nuova e sorprendente prospettiva su Manhattan”
- Al sesto posto, con oltre 294mila menzioni (+33% rispetto al 2022), ci sono le Torri Petronas di Kuala Lumpur. Queste torri gemelle, collegate da un ponte sospeso a due piani, fino a poco tempo fa erano gli edifici più alti della Malesia e restano una delle principali attrazioni turistiche del Sud-est asiatico. Il punto di osservazione all’86esimo piano, a 370 metri sulla città, continua ad affascinare i visitatori
- Quinto posto per la Willis Tower di Chicago: oltre 590mila menzioni, +5% rispetto al 2022. Dal 1973 al 1998, questo edificio è stato il più alto del mondo. Icona della cosiddetta città del vento, spiega il report, deve gran parte della sua popolarità online allo Skydeck al 103esimo piano e a The Ledge, una serie di balconi con pavimento in vetro sospesi nell’aria, perfetti per qualche foto emozionante
- Per il quarto posto torniamo a New York: c’è il One World Trade Center, con oltre 833mila menzioni (+5% rispetto al 2022). “Inaugurato nel 2014 come simbolo di resilienza, è l’edificio più alto dell’emisfero occidentale. Il One World Observatory offre viste mozzafiato, mentre gli ascensori Skypod presentano immagini immersive in time-lapse che mostrano la trasformazione della città nel corso dei decenni”, spiega lo studio
- Ed eccoci al podio. Al terzo posto troviamo Taipei 101, il grattacielo più alto di Taiwan: ha fatto segnare oltre 913mila menzioni, con una crescita del 12% rispetto al 2022. È alto 508 metri ed è progettato per assomigliare a uno stelo di bambù, simbolo di resilienza e prosperità nella cultura orientale. Questo edificio, come ricorda il report, è noto sia per la sua architettura sia per i suoi ascensori velocissimi, che trasportano i visitatori in cima in pochi secondi
- Secondo posto per l’iconico Empire State Building, ancora a New York: ha registrato oltre 4.500.000 menzioni, con un balzo del 7% rispetto al 2022. Simbolo della Grande Mela, presente in innumerevoli film e serie tv, rimane una meta culturale e turistica molto amata. La terrazza panoramica all’aperto dell’86esimo piano offre una vista a 360° sulla città, tra attrazioni come il ponte di Brooklyn, Central Park e la Statua della Libertà
- A guidare ancora una volta la classifica mondiale dei grattacieli più menzionati su Instagram, con oltre 8,7 milioni di post (+38% sul 2022), è il Burj Khalifa. “Con i suoi 828 metri di altezza, continua a dominare non solo lo skyline di Dubai ma anche i social. I suoi tanti punti di osservazione, tra cui At the Top al 124esimo e 125esimo piano e At the Top Sky al 148esimo, offrono viste panoramiche sulla città, sul deserto e sul Golfo Persico che ne fanno una tappa obbligata sia per i viaggiatori sia per i content creator”, sentenzia il report