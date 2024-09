Giornata mondiale dei grattacieli: i 10 più spettacolari al mondo

Oggi, 3 settembre, in tutto il mondo ricorre la Giornata dedicata ai grattacieli, istituita in memoria dell'architetto statunitense Louis H. Sullivan, considerato il "padre" di questi maestosi edifici. Dalle Petronas Towers in Malesia al One World Trade Center di New York, fino alla Shanghai Tower: ecco tutti i grattacieli più spettacolari (e alti) del mondo