Giornata dei grattacieli: i 10 più belli d'Europa da visitare. FOTO

6/11 (CC BY-SA 4.0)

Nel quartiere North Harbour di Copenaghen, lo studio di architettura Cobe ha trasformato un ex edificio industriale, un grande silo per la conservazione del grano, in un grattacielo residenziale da 38 unità, The Silo, con spazio pubblico a piano terra e ristorante all'ultimo piano. La terrazza panoramica sul tetto, le vetrate a tutta altezza e i balconi, presenti per tutti gli appartamenti, assicurano viste panoramiche sullo skyline di Copenaghen da ogni punto dell'edificio